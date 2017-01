Ble varetektsfengslet etter narkofunn - viste seg å være havsalt

En trailersjåfør måtte sitte to uker i varetekt etter at det tilsynelatende ble funnet en pakke med narkotika i bilen hans. Det viste seg at pakken inneholdt havsalt – og nå blir saken henlagt.

Det var i september at mekanikere i Alta fant den mistenkelige pakken i hanskerommet på en trailer som var levert inn til service, skriver Altaposten. Etter å ha åpnet pakken skal sjåføren som hadde levert inn kjøretøyet, selv ha bedt verksmesteren om å kontakte politiet.

Pågrepet og varetektsfengslet

Da politiet kom til stedet, ble mannen pågrepet og siktet for befatning med narkotika. Han ble senere varetektsfengslet mens politiet gikk i gang med etterforskningen av det de trodde var et narkotikabeslag.

To Kripos-analyser avslørte at det ikke var narkotika – men havsalt – i pakken. Den beskjeden fikk trailersjåføren først denne uken, selv om dette var avklart allerede 21. november, ifølge mannens advokat, Lene Sandberg.

– Unødig lang behandlingstid

– Saken anses å ha hatt unødig lang behandlingstid. Rapporten er stemplet inn hos lensmannskontoret 28. desember, over en måned etter at det var på det rene at pakken inneholdt havsalt. Pågripelsen, varetektsfengslingen, medieomtalen, etterforskningen og tidsbruken har vært belastende for min klient, sier Sandberg til Altaposten.

Trailersjåførens advokat synes behandlingstiden var unødig lang, og er kritisk til at hennes klient ble varetektsfengslet. Foto: NRK

Politiadvokat Ronny Jørgensen i Alta bekrefter at datoene Sandberg viser til, stemmer. Han forklarer blant annet at pakken var pakket og skjult på en slik måte at den vekket mistanke, og at politiets narkotikahund markerte på funnet.