Black Friday sprenger alle rekorder

Det amerikanske handelsfenomenet Black Friday har fått fotfeste i Norge. Det ser ut til at nordmenn vil handle for 3,4 milliarder i år, og sprenge alle rekorder.– Black Friday er blant årsakene til at vi er tidligere ute med julegavekjøpene enn før, sier Bror William Stende, direktør for Virke faghandel.