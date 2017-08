Betalte 540 kroner for selfie på Nordkapp: – Ikke verdt det

– Vi forventet ikke at det skulle koste så mye, sier Tina Granelli, som har reist fra Nykøping med mannen sin for å besøke Nordkapp.

– Vi trodde det var allemannsrett her, slik det er i Sverige. Så jeg ble litt overrasket da vi kom til veibommen og måtte betale 270 kroner per person.

Tina Granelli mener at inngangsprisen på 270 kroner er uforholdsmessig dyr. Foto: Allan Klo / NRK

Det er nemlig prisen for å komme inn på Nordkapplatået – en pris som inkluderer bruk av Nordkapphallen og dens fasiliteter.

For dem som kun ønsker å vandre rundt på platået koster det kun 180 kroner.

– Vi så ikke noe skilt om det, sier Granelli.

Skiltene som forteller om to forskjellige priser er godt gjemt – dermed betaler de fleste den høyeste prisen for å komme inn.

På spørsmål om Granelli synes det er verdt det, svarer hun følgende:

– Skal jeg være ærlig, nei. Får man være så frekk?

Inngangsparti for betalende turister til Nordkapp. Foto: Allan Klo / NRK

Skrekkelig dyrt

Rica Eiendom eier anlegget på Nordkapplatået, og Scandic-kjeden driver det. I 2014 ga lokalpolitikerne i Nordkapp hotellselskapene tillatelse til å ta inngangspenger, på bakgrunn av friluftsloven. Denne sier at vedlikehold av et friluftsområde kan berettige en avgift.

Men mange reagerer på prisnivået de har satt.

– Det er skrekkelig dyrt for å komme inn og oppleve et naturområde. Kommunen skulle satt begrensninger for hva som er tillatt som avgift, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Generalsekretær i Norsk Frilutfsliv, Lasse Heimdal, reagerer sterkt på prisnivået, og mener kommunen bør rydde opp. Foto: Allan Klo / NRK

Millionvinning

Lokalpolitiker i Nordkapp, Jan Olsen (SV), er også kritisk.

– SV har foreslått at løyvet trekkes tilbake. Vi mener avgiften ikke er i tråd med friluftslovens formål, sier han.

– Skaper arbeidsplasser

Distriktsdirektør for Scandic i nord, Knut Pettersen, sier pengene går til å drifte anlegget på Nordkapp.

De har tidligere forsvart praksisen med at de skaper flere helårige arbeidsplasser i kommunen, og de begrunner prisene i de investeringene de har gjort for å tilrettelegge området for besøkende.

Vilkårene oppfylt

Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen (Ap), vil ikke diskutere prisnivået som er satt som inngangsavgift til Nordkapplatået. Foto: Allan Klo / NRK

En artikkel fra Universitetet i Stavanger viser at store summer har blitt ført ut av Nordkapp kommune, og at selskapene har ført opp 13,5 millioner som konsernbidrag og egenkapital.

Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen (Ap), viser til kommunestyrevedtaket fra 2014, og er ikke interessert i å diskutere prisnivået.

– Vi har enstemmig gitt et løyve etter friluftsloven. Vikårene i henhold til denne er oppfylt, sier hun.

Likevel innrømmer hun at hun gjerne skulle ha sett at mer av inntektene fra Nordkapplatået havnet lokalt.

– Vi mener det er et potensial for større lokale ringvirkninger av den naturressursen som Nordkapplatået er. Det har vært et uttrykt ønske i mange år.