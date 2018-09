Betaler mer på Facebook enn i butikken

– Vi ser at det er noen som tar litt av når det er budrunde. Det virker ikke som om de gidder å sjekke hvor mye varen faktisk er verdt, sier Claus Jørstad.

Han er administrator i Facebook-gruppen «Kjøpe – selge – bytte – gis bort – Alta», som har litt over 27.000 medlemmer. Jørstad sier det er spesielt møbler folk ukritisk legger inn bud på.

– Blant annet var det en som la inn et bud på 300 kroner på et Ikea lakkbord som koster 99 kroner i butikken, sier han.

Jørstad forteller at det noen ganger skyldes at selgere får venner til å legge inn bud for å få varen til å virke mer attraktiv enn den er. Det er med på å presse prisene opp til et maksimum.

Claus Jørstad startet gruppen «Kjøpe – selge – bytte – gis bort – Alta» for fem år siden. Nå er det nesten 30.000 medlemmer i gruppen. Foto: Piera Balto / NRK

Kan ikke klage i ettertid

Advokat Christian Fredrik Magnus sier det er fullt lovlig å selge en vare til mer enn butikkpris, så lenge det er snakk om to privatpersoner.

– Det er ingen restriksjoner eller lover og regler som sier at dette ikke er lov. Det er først og fremst opp til kjøper å sjekke markedsprisen. Om budgiver ikke sjekker hva varen er verdt, kan han ikke komme etterpå å klage. Da er det hans egen feil, sier Magnus.

Han sier det derimot er ulovlig å kjøpe inn store kvantum av et produkt, for å så selge det videre i Facebook-grupper til en høyere pris.

– Vi ser at det stadig er flere som gjør dette. Det er kanskje vanskeligere å avsløre de som driver med dette på Facebook framfor på Finn, sier advokaten.

Forbrukerøkonom Anne Motzfeldt sier det finnes mange ulike måter å presse opp prisen på. Foto: Sturlason

Sleipe triks

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Anne Motzfeldt, sier det også er vanlig at flere selgere velger å legge ut samme produkt på forskjellige Facebook-grupper.

– Kanskje ikke kjøper er medlem av begge gruppene. Da er det vanskelig for budgiver å vite om bud som selger opplyser faktisk er reelle, sier hun.

Motzfeldt sier derfor at det er viktig å være kritisk til varene som legges ut og hvilken pris kjøper skal ha for den.

– Det vil alltid være noen som prøver å lure til seg mest mulig penger, men til syvende og sist er det kjøper som har ansvaret for å sjekke prisen på varen, sier hun.