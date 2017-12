Berg skal forsvares av kjent Moskva-advokat

Frode Berg, som er tidligere grenseinspektør og bosatt i Kirkenes, ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB 5. desember.

Han er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. Onsdag kveld ble det klart at Berg nå også har fått sin egen russiske advokat.

– Vi har lyktes med å få tak i en veldig sterk og kjent Moskva-advokat i Ilya Novikov, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes.

Novikov har tidligere vært advokat i en rekke høyprofilerte saker med betydelige politiske interesser forklarer Risnes.

Avventer bekreftelse

NRK har snakket på telefon med Novikov:

– Jeg kan ikke uttale meg om saken mot Frode Berg før jeg har fått en bekreftelse fra de russiske justismyndighetene på at jeg kan representere ham, sier Novikov.

Han regner med å få den bekreftelsen torsdag ettermiddag eller fredag.

– Hvis myndighetene forsøker å legge hindringer i veien for at jeg kan representere Berg, så skal jeg si fra om det.

Ifølge andre russiske jurister som NRK har vært i kontakt med, må en advokat i praksis ha en tillatelse fra etterforskningsledelsen før vedkommende får tilgang til sakens dokumenter.

Med en slik tillatelse får advokaten også møte sin klient i varetektsfengsel. Hvis etterforskningsledelsen ikke gir tillatelse til en bestemt advokat, kan denne ikke møte klienten.

Tidligere grenseinspektør Frode Berg er anklaget for spionasje. Foto: Amund Trellevik

– Ett steg videre

Frode Berg har vært fengslet i to uker og sitter i varetekt frem til februar. Fra før er det kjent at Berg har skrevet sin egen anke, og han har fått lite eller ingen informasjon om hvem den russiske utsendte advokaten skal være. Nå håper Risnes at den nye advokaten Ilya Novikov vil føre til en forandring.

– For oss er det viktig å få en uavhengig representant i Moskva og i Berg-saken, sier Risnes.

De er «nokså sikre» på at Novikov skal få lov til representere Berg i Russland. Det vil nok ta noen dager før advokaten får møte ham personlig.

– Denne saken har så lenge vært preget av et ekstremt hemmelighold at det er på tide å komme et steg videre. Vi er helt nødt til å få en sterk og uavhengig advokat på banen, og i Ilya Novikov har vi fått det beste.

Systematiske lekkasjer

Ilya Novikov har tidligere arbeidet med flere spionasjesaker i Russland som har ført til positive resultater for den siktede. Likevel, Risnes kan ikke love noe.

– Nå kan ikke Novikov garantere resultater i alle saker, men vi vet hvert fall at vi har fått den advokaten som kan gjøre det aller beste ut av situasjonen, og vi har fått en som står ved Bergs side last og brast.

Den norske advokaten til Frode Berg, Brynjulf Risnes, håper nå på mer åpenhet i saken. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Nordmannen er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og for å ha betalt for opplysninger. Risnes beskriver siktelsen av Frode Berg som et konstruert og storpolitisk spill av Russland.

– Det virker helt usannsynlig at Berg skal ha gått rundt i Moskvas gater og overlevert dokumenter.

Risnes mener at det er ingenting i Bergs bakgrunn eller hans kontakt med andre som tyder på slike påstander.

– Vi mangler totalt informasjon som peker i retning av at dette er en reell spionasjesak. Vi vet at det politiske klimaet er på frysepunktet, og at den typen beskyldninger florerer.