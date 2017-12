Ber om fengsel i fire år for grov vold i Finnmark

Det var lenge usikkert hvilke gjenstand som ble brukt under voldshandlingen i Alta sommeren 2016. I retten ble det vist fram bilde av det aktuelle hjulkrysset politiet mener ble brukt. Politibetjenten som først ankom vaskehallen der volden skjedde forteller at det var "blod over alt". Foto: Erik Lieungh

På «Skaialuft-sakens» siste dag i Alta tingrett startet dagen med spesialist i nevrologi ved Universitetssykehuset i Oslo, Torbjørn Haldorsen.

Han har hatt den fornærmede vaskehall-eieren på utredning, etter skadene han fikk sommernatten i 2016, og som en mann i 20-årene står tiltalt for.

Volden karakteriseres som grov og har en strafferamme på rundt seks år. De to hadde tidligere sonet sammen.

Førstestatsadvokat Lars Fause i samtaler med den tiltaltes forsvarer Alexander Rydberg Greaker på siste dag i retten i den så kalte Skaialuft-saken. Foto: Erik Lieungh

Timer unna døden

I sin rapport på den fornærmede, forklarer Haldorsen at han kun var timer unna å dø, hadde det ikke vært for innsatsen til det norske helsevesen. Han bekreftet også hvor svekket den fornærmede var etter volden og i hvor stor grad han var blitt invalid.

Dette er et viktig punkt, fordi den fornærmede har krevd nesten to millioner kroner i oppreisning og erstatning som følge av skadene.

Den tiltalte 20-åringen har tidligere innrømmet volden, men mener selv han handlet i selvforsvar. Mannens advokat Alexander Rydberg Greaker mener han bør frifinnes på grunn av nødverge.

Spesialist i nevrologi Torbjørn Haldorsen mener rask mobilisering og godt helsevesen er eneste årsak til at fornærmede ikke døde. Foto: Erik Lieungh

Krever straff

Førstestatsadvokat Lars Fause mener at den tiltalte har erkjent skyld, men at det springene punktet altså er nødverge.

Han påpeker til dommerne at hvis det er noen som helst tvil om dette, så skal den tiltalte komme dette til gode.

Fause mener omfanget av skadene viser forsettlighet. Han mener også at tiltaltes bakgrunn viser at han vet godt konsekvensene av vold – noe han er dømt for tidligere.

Videre argumenterer han for at det på ett eller annet tidspunkt lå et rettsstridig angrep fra den tiltalte, som ikke var nødvendig for å forsvare seg, og at fornærmede var få timer unna å dø.

Den fornærmede forteller at han er blitt delvis blind etter volden som skjedde i fjor sommer. Tidligere denne uken forklarte han i retten hvordan voldsbruken har preget livet hans. Foto: Erik Lieungh

Påtalemyndigheten mener at det er klart at fornærmede skyldte penger, og at den tiltaltes forklaring spriker.

Aktor mener også det er usannsynlig at han skal ha brukt kniv etter å ha blitt slått med så harde slag over hodet med hjulkryss.

Fause ber dermed om at den tiltalte bør dømmes til fengsel i fire år. Fause har da tatt med i beregningen at den tiltalte allerede er under soning for vold i en annen sak.

Fortsatt skal forsvarer til den tiltalte 20-åringen og bistandsadvokat i saken komme med sine prosedyrer og anbefalinger til straff.

Krever erstatning

Bistandsadvokat i saken, Bjørn André Gulstad, argumenterer på sin side at kniven som ble funnet på stedet, ikke befinner seg der hvor voldshandlingen skjedde – han mener kniven like godt kunne ha vært plantet.

Han trekker også fram at kravet om erstatning er betydelig lavere enn kravet for å straffe den tiltalte. I utgangspunktet kan det bety at den fornærmede kan bli tilkjent erstatning til tross for at den tiltalte 20-åringen blir frikjent i retten.

Bistandsadvokaten mener også den tiltalte har vært dømt sju ganger tidligere, for vold med balltre, krenkelse av kvinner og andre straffbare forhold. Han mener den tiltalte har god kjennskap til vold og konsekvensene av dette.

Han mener at den tiltalte burde vært dømt til forvaring for flere dommer siden.

Bistandsadvokaten sier til NRK at de nok kommer til å stille et nytt krav på et seinere tidspunkt for tapt arbeidsinntekt som følge av volden. Han mener det ikke trenger å komme i denne rettssaken, men er noe de kan gå til sak på om noen år – når de har bedre oversikt over hva dette regnestykket skulle bli.

Men i denne rettssaken krever de altså 1,95 millioner kroner i menerstatning og oppreisning.

