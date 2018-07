– Vi synes det er en alvorlig situasjon, sier Maria Grønmo, assistentlege og klinikktillitsvalgt ved Hammerfest sykehus.

Seks av tolv assistentleger ved medisinsk avdeling har sagt opp, og i tillegg forsvinner fire av sju overleger i løpet av høsten.

– Hvis det ikke kommer inn erstatninger for dem som kommer til å slutte, er det vanskelig for oss å se at vi kan opprettholde dagens tilbud overfor våre pasienter, sier Grønmo.

Både hun, konstituert overlege Linn Tjønsø og avdelingsoverlege Bjørn Wembstad har sendt bekymringsmeldinger over bemanningssituasjonen til fylkeslegen i Finnmark.

Kritisk situasjon

I brevene beskriver de situasjonen som kritisk og understreker at den vil gå ut over både pasienter og de resterende legenes arbeidsforhold. Det kommer også fram at de ikke opplever at den øverste ledelsen tar bekymringene på alvor, og de fortviler over at det ikke er gjort tilstrekkelige nyansettelser.

Hammerfest sykehus er det eneste sykehuset i Vest-Finnmark, og en krise her vil kunne ramme to tredjedeler av fylkets befolkning, som sokner til dette sykehuset.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Gransker saken

Fylkeslegen i Finnmark har opprettet tilsynssak og sier at ledelsen ved sykehuset må svare for seg.

Avdelingsleder Ingeborg Eliassen svarer for ledelsen ved Hammerfest sykehus. Til NRK sier hun at de ser alvorlig på situasjonen, og stiller seg bak de bekymringene som har kommet fram i brevene til fylkeslegen.

– Vi har ikke klart å rekruttere til stillingene, men vi jobber fortsatt med det, sier Eliassen.

Hun frykter at manglende kvalifiserte søkere vil føre til at de må nedprioritere oppgaver.

– Vi må konsentrere de tilgjengelige ressursene til de pasientene som trenger det mest. Det er stort sett akutt og kritisk syke. Så må man begynne å nedprioritere andre arbeidsoppgaver – for eksempel poliklinisk virksomhet, sier hun.

– Pasientene vil fortsatt få et tilbud om behandling, men de vil bli sendt til andre sykehus eller andre spesialister.

Avdelingsleder Ingeborg Eliassen forteller at de har tatt kontakt med vikarbyråer og andre helseforetak, og jobber med å få stabilisert personalet på sykehuset. Får de ikke dette til, vil det gå utover pasientene. Foto: Kai Erik Bull / NRK

Uro på sykehuset

Ifølge Eliassen er det blant annet svingninger i arbeidsmarkedet som gjør rekrutteringen vanskelig, men hun legger ikke skjul på at arbeidsmiljøet ikke er på topp.

NRK har tidligere omtalt en personalkonflikt som har skapt mye uro på Hammerfest sykehus det siste året.

– Vi kunne kanskje ha vært flinkere til å ta vare på de legene som allerede er her, sier Eliassen.

Vil sørge for helsetilbudet

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord bekrefter at også de har mottatt bekymringsmelding fra ansatte ved Hammerfest sykehus.

– Dette har vi tatt opp med ledelsen ved Finnmarkssykehuset på vanlig vis, sier han.

– Vi vil følge med og sørge for at befolkningen spesielt i Vest-Finnmark får de spesialisthelsetjenestene de har behov for.