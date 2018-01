Beltevogner og skutere kommer seg ikke frem i leteaksjonen

– Vi har to beltevogner og fire skutere klar på fjellet. Men de kommer seg ikke frem mot punktet der skiløperen utløste nødpeilersenderen sin. Været er fortsatt for dårlig.

Det sier operajonsleder Håvard Martinsen til NRK i 19-tiden mandag.

Sikten er rett og slett for dårlig til at letemannskapet kan ta seg frem mot punktet.

– Vi venter på å finne en åpning, slik vi kan presse oss frem mot punktet. Vi avventer situasjonen, sier Martinsen.

Operasjonslederen forteller at skuterne har hatt svært store problemer. For eksempel er den ene blåst over ende to ganger. Dessuten har skuterne problemer med at det kommer snø i motorrommet, slik at de stopper. Et annet problem er at førerne av skuterne ikke ser GPS-skjermene – på grunn av den elendige sikten.

Utløste nødpeilesender

Det var mandag morgen politiet mottok en nødmelding og deretter satte i gang en leteaksjon. Skiløperen utløste nødpeilersenderen sin fra et punkt mellom Alta og Kautokeino, nær grensen til Troms. Politiet har det nøyaktige GPS-punktet.

Også mannskaper fra Sivilforsvaret, Røde Kors, Heimevernet samt Norske Redningshunder hjelper til i aksjonen.

Mannskaper fra sivilforsvaret i ferd med å rigge opp telt ved basen for leteaksjonen i Eibydalen. Herfra har mannskaper fra både sivlforsvar og politi kjørt ut på skuter for å lete etter den savna mannen. Foto: Marte Lindi / NRK

Skuterne med letemannskapene startet fra Eiby i Alta ved 10.30-tiden.

– Vet dere noe om tilstanden for den savnede?

– Vi vet bare at han har utløst nødpeilesenderen. Vi har en nøyaktig posisjon å lete etter, men om personen er der vet vi ikke, sier Martinsen.

Innstsleder Håvard Martinsen (grønn vest) og politimannskapene sjekker kartet for å se hvilket område de skal inn og lete i. Foto: Marte Lindi / NRK

– Meget fjellvant

Kameraten til den savnede skiløperen sier han har kunnskap og erfaring nok til å vite hvordan han skal forholde seg til dårlig vær.

– Han er meget fjellvant og har vært på mange turer i vinterfjellet. Han har godt utstyr beregnet for slike turer, både med telt og sovepose for å holde seg varm.

Dette forteller kameraten til den savnede skiløperen.

– Han har kunnskap og erfaring nok til å vite hvordan han skal forholde seg til dårlig vær. Han har forutsetningene for å klare seg, så når han spør om hjelp så er det fordi han trenger hjelp, sier kameraten.

Skulle fullført turen sammen

Den savnede mannen og kameraten skulle gå sammen fra Narvik til Alta. Men den ene måtte avslutte turen sin på nyttårsaften.

På kameratenes felles facebook-side, forteller de hva som skjedde;

«Den ene stortåa var blitt mistenkelig mørk og helt uten følelse. Etter en kjapp telefon til broren som er lege, fant de ut at en tur til legevakta var lurt. Der ble det konstatert frostskade.»

Dermed avslutta den ene kameraten turen for å berge tåa, mens den andre fortsatte.

Brukte gammeldags utstyr

De to hadde bevisst valgt gammeldags utstyr på denne turen.

– Vi har gått på treski og brukt en eldre slede, men bytta ut sleden med en mer moderene variant på den siste etappen.

Kameraten er på Hamar der han bor og følger saken tett hjemmefra.

– Er du bekymra for kameraten din?

– Jeg tar det med ro foreløpig, for jeg vet han klarer å ta vare på seg selv. Men det er ikke hyggelig med nødmeldingen, sier han.