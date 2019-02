Barna skulle til Alta – ble sendt tilbake til Oslo, uten at foreldrene fikk beskjed

Det var fredag 15. februar Svend Erik Mathisen fra Alta ventet besøk av datteren på åtte år, som bor med sin mor i Oslo-området.

Datteren reiste alene med et SAS-fly fra Gardermoen klokken 12 – om bord var også en gutt på snart sju år som skulle på vinterferie til sin far i Alta.

På grunn av dårlig vær kunne ikke flyet lande i Alta, og etter en stund med sirkulering over flyplassen, fikk fedrene som stod og ventet beskjed om at flyet dro til Tromsø for å fylle drivstoff.

– Det skulle da komme tilbake til Alta rundt klokken 16, men det gjorde det ikke. Avgangen simpelthen forsvant fra skjermene, forteller Mathisen.

Svend Erik Mathisen sammen med døtrene sine. Den nokså flyvante åtte år gamle Alva ved hans høyre side, og på fanget lillesøster Ebba, som ventet spent på storesøsteren sin forrige fredag. Foto: Privat

Smått bekymret for hvor datteren egentlig befant seg, lastet Mathisen ned en flyradar-app. Her kunne han se at flyet hadde lettet fra Tromsø litt etter klokken 16.30 – med snuta vendt mot Oslo.

Men verken han, den andre faren, eller noen av mødrene, hadde fått noen videre beskjed.

– Hadde jeg ikke fulgt med og etterforsket litt på egen hånd, så hadde jeg ikke visst at flyet faktisk var på vei tilbake til Oslo, sier Mathisen.

– Samtidig var vi jo i villrede, for vi visste jo ikke om ungene faktisk var på flyet eller kanskje var blitt satt av i Tromsø for å ta et annet fly til Alta.

Beskjed først etter landing

Uansett ga han beskjed til moren om at hun kanskje burde komme seg til Gardermoen igjen – slik at hun kunne være der om datteren fortsatt var på flyet.

– Hun trodde jeg fleipet. Hun tenkte at hun ville fått beskjed.

Beskjeden kom først klokken 18.30, da SAS-flyet hadde landet på Gardermoen. Da ringte en kvinne som hadde hentet ut de to barna.

– For oss ble det veldig overraskende at de hadde flydd hele veien tilbake, og vi brukte jo mange timer av dagen for å forsøke å finne ut hva som egentlig hadde skjedd, forteller Mathisen.

Svend Erik Mathisen sier han ikke var redd for at datteren skulle ha det bra, men mener at de som foreldre skulle ha fått informasjon – enten ved at de ble oppringt, ved at bakkepersonellet i Alta visste noe, eller info på nett. Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Han presiserer at barna hadde det fint på flyturen – de fikk mat og alt de behøvde. Men han etterlyser at det ble gitt bedre informasjon om hvor barna var. Han mener det i det hele tatt ikke burde vært usikkerhet om hvem som skulle hente barna når.

– Det var flaks at de to mødrene kunne komme og hente barna. De kunne jo ha reist langt av gårde selv.

– Skal ikke skje

– Det er bare å beklage at informasjonen om at flyet returnerte til Oslo ikke nådde fram, sier informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen.

– Vi har helt klare rutiner på at pårørende i begge ender skal bli informert hvis det oppstår uregelmessigheter.

Han opplyser at SAS flyr mellom 50- og 60.000 barn som reiser alene hvert år, og de gjør sitt ytterste for å ivareta barna på en omsorgsfull måte.

Informasjonssjef i SAS, Knut Morten Johansen, sier at da det ble vanskelig for flyet å lande i Alta, var eneste alternativ å fly tilbake til Oslo. Å eventuelt finne en løsning fra Tromsø hadde vært uaktuelt, da flyselskapet kun kan forholde seg til de kontaktpersonene som er satt ved opprinnelig avgangs- og ankomststed. Foto: Astri Husø / NRK

Johansen sier at det ene og alene er flyselskapets ansvar både å sørge for at barna har det bra under reisen, så vel som å holde foresatte informert underveis.

– Vi pleier å ha en tett dialog med pårørende ved uregelmessigheter, men vi forstår at det her har det vært usikkerhet i forbindelse med hvordan foreldrene skulle gjenforenes med barna og ved at det tok så lang tid, sier han.

– Nå skal vi gå inn i saken og se hva vi kunne ha gjort bedre. Det skal jo ikke skje at man føler en utrygghet knyttet til dette.

Morgenen etter ble det satt opp ekstrafly for alle passasjerene som ble flydd tilbake til Oslo – og de to barna kom seg på vinterferie til sine fedre.