Barna kastet ut av SFO i Kåfjord

– Det er helt bak mål at hun skal komme og handle ut fra noe som ikke er bestemt. Det er ikke fattet noe vedtak på at verken skole eller SFO er stengt, og hun kan ikke forskuttere slike ting. Det er ikke rett for oss, ungene eller resten av befolkningen, sier Tanja Nilsen.

Hun er forelder til et av barna ved Kåfjord skole og SFO, og fikk seg i dag, tirsdag, det hun beskriver som en ekkel opplevelse da kommunalleder for oppvekst og kultur i Alta kommune, Rikke Raknes, dukket opp for å kaste ut barna som var på SFO i Kåfjord.

Det var Tanja Nilsen, mor til et av barna ved Kåfjord skole, som hadde ansvaret for SFO-driften tirsdag. Hun beskriver besøket av Raknes som ekkelt. Foto: Anniken Pedersen / NRK

Strengt lovverk

Årsaken var at kommunestyret i vinter vedtok å legge ned Kåfjord skole og SFO-tilbudet der – et vedtak som ble underkjent av Fylkesmannen i juni. Foreldrene har dermed forholdt seg til at skolen og dens tilbud fortsatt er i drift, og derfor møtte de mandag opp til SFO.

I påvente av nye behandling av saken den 16. august har kommunen likevel opprettholdt at skolen i praksis er nedlagt, og dermed ikke ivaretatt noe tilbud.

Dette vil ikke foreldrene ha noe av, og de bestemte seg for å drive SFO'en på dugnad enn så lenge. Det var dette Raknes reagerte på.

Foreldrene ved Kåfjord skole har selv tatt grep for å holde SFO'en i drift. Det vil kommunen ha slutt på. Foto: Anniken Pedersen / NRK

– Foreldre eller hvem som helst kan ikke drive en SFO uten at det er søkt om eller avklart i god tid i forkant, sier hun.

– Det er strengt lovverk rundt hvem som kan drive tilbud til barn, med tanke på helse, miljø, sikkerhet, personale. Det er det kjempeviktig at vi overholder.

Politiske spillebrikker

Barna fikk bli på SFO'en i Kåfjord ut dagen, men ifølge Raknes må de videre ta kontakt med andre skoler de er henvist til. Dette får bygdelagsleder i Kåfjord, Ellen Hellander, til å reagere.

– De påstår at vi var der ulovlig, men vi mener at det er kommunen som gjør noe ulovlig, ved ikke å tilby SFO ved Kåfjord skole, sier hun.

– Når Fylkesmannen har gjort vedtaket ugyldig, så er skolen per definisjon ikke lagt ned, og det er det vi forholder oss til.

Ellen Hellander mener Raknes handlet drøyt, og påpeker at det er barna som blir ofrene i denne saken. Foto: Kai-Erik Bull

Hellander beskriver hele saken som trist, og sier at det til syvende og sist er barna det går ut over, når de på kort tid skal rykkes opp fra det de er vant til og ikke får tid til å omstille seg.

– Det er ungene som er ofrene her. Det er trist at de blir politiske spillebrikker i denne prosessen, sier hun.