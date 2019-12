Babcock kan få hele regningen etter beredskapskrisen

Fire av elleve ambulansefly er fortsatt ute av beredskap på grunn av en teknisk feil som ennå ikke funnet.

For å bedre situasjonen settes det inn fem ekstrafly, ifølge direktøren i Luftambulansetjenesten.

7.5 millioner i tapte inntekter på to måneder

Det er kontraktfestet i avtalen mellom Babcock og luftambulansetjenesten en reduksjon i betaling dersom Babcock ikke leverer i henhold til kontrakten.

Etter det NRK erfarer vil det bare for oktober og november utgjøre 7,5 millioner kroner. I august og september var tilgjengeligheten lavere, noe som utgjør høyere avkorting.

I tillegg kan Staten sende regning på de flyene som er innleid. En del av flyene er det Babcock selv som eier, men de har også leid to kommersielle jetfly, som etter det NRK erfarer koster minst 100.000 kroner i døgnet.

UKJENT FEIL: Ifølge Babcock jobber de nå på spreng for å finne ut av feilen som gjør at fire av elleve ambulansefly må stå på bakken. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Babcock: – Økonomi tenker vi ikke på i det hele tatt

Ifølge Klassekampen er det trolig selskapet Babcock International som må ta regningen for den ekstra medisinske beredskapen som nå må settes inn for å sikre beredskapen i Nord-Norge, blant annet med et helikopter fra Forsvaret.

– Dette er ganske enkelt. Alt som pådras av kostnader, enten det er kjøpt av andre eller om det er statens egne kostnader, kan kreves erstattet av Babcock, sier Robert Myhre, partner i Aktiv Advokat og ekspert på offentlige anbud.

LIVSVIKTIG: Luftambulanseoperatøren Babcock henter inn tre fly fra Sverige, i tillegg til to kommersielle for å holde akuttjenesten oppe. Foto: BSAA

Økonomi er det siste Babcock tenker på nå, forteller Solheim i Babcock.

– Alle spørsmål om økonomi tenker vi ikke på det hele tatt, nå bruker vi alle krefter på å finne ut av hva feilen er, og å sette inn flere ekstra fly for å sikre pasienttransporten, sier Solheim til NRK.

Fakta om luftambulansetjenester i Norge Ekspandér faktaboks Luftambulansetjenesten er finansiert av staten gjennom selskapet Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste HF, som eies av de fire regionale helseforetakene.

Tjenesten yter spesialisert akuttmedisin og er en del av den offentlige akuttmedisinske beredskapen.

Helseforetakene har det medisinske ansvaret og stiller med leger og sykepleiere. Luftambulansetjenesten HF har det operative ansvaret nasjonalt for luftambulansetjenesten. Den operative delen av tjenesten settes ut på anbud.

Luftambulansetjenesten HF har per i dag kontrakt med to operatører: – Norsk Luftambulanse AS opererer fra 1. juni 2018 alle landets tolv baser med legehelikoptre. – Babcock Scandinavian Air Ambulance AS opererer fra 1. juli 2019 alle landets ambulansefly. Legehelikoptre er lokalisert på tolv steder: Tromsø, Brønnøysund, Ålesund, Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog, Dombås og Evenes. Basen i Lørenskog har to helikoptre. Ved samtlige baser er det døgnkontinuerlig beredskap. Legehelikoptre er bemannet med flyger, redningsmann og anestesilege og er utstyrt med avansert medisinsk utstyr.

Ambulansefly er lokalisert på sju steder: Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund og Gardermoen, med til sammen ni fly i tjeneste. Basene Alta og Gardermoen har to fly hver.

I tillegg kan redningshelikoptrene benyttes til luftambulanseoppdrag dersom ikke søk- og redningsoppdrag må prioriteres foran. Basene for redningshelikopter er på seks steder: Banak, Bodø, Ørland, Florø, Sola og Rygge. Også disse har døgnkontinuerlig beredskap.

Alle baser for legehelikopter og redningshelikopter har legebil i tillegg til helikoptre. Disse brukes ved hendelser i nærområdet eller når dårlig vær forhindrer bruk av helikopter. Kilde: Norsk Luftambulanse

I rundt halvparten av 286 såkalte «uønskede hendelser» med luftambulanser de siste fem månedene er det blitt satt inn og betalt for alternativ transport, inkludert Forsvarets helikopter og jetfly fra Oslo.

– For tidlig å si hvem som skal ta regningen

Helseminister Bent Høie (H) sa tirsdag at det er for tidlig å anslå sluttsummen på regningen eller hvem som skal ta den. Til NRK sa han at enn så lenge Babcock står ansvarlig for ekstratiltak som de setter inn, mens staten er ansvarlig for det de setter inn.

– Vi prioriterer først å fremst å få løst situasjonen, før vi fordeler regningen. Men dette vil nok ha økonomiske konsekvenser for Babcock, sa Høie til NRK tirsdag kveld.

Høie reiste tirsdag ettermiddag til krisemøte i Finnmark for å diskutere den alvorlige beredskapssituasjonen.

– Jeg er ikke fornøyd med Babcock sin leveranse. De skal levere på et helt annet nivå enn det de har gjort, og da er det mitt ansvar å sette inn ekstra tiltak for å unngå at dette skal gå utover pasienter i nord, sa Høie.

IKKE FORNØYD: Helseminister Bente fortalte tirsdag at han ikke er fornøyd med nivået til Babcock. Han har nå satt ned et ekspertutvalg for å vurdere om det er riktig å sette akuttjenester ut på anbud. Foto: Lill Christin Ludvigsen / NRK

– Kan du garantere at ingen liv går tapt på grunn av dette?

– Jeg kan garantere at helsetjenesten i nord gjør alt de kan for at det ikke skal gå utover pasienter. Men når det gjelder akuttjenester er det aldri noe vi kan garantere.

– Er det riktig å sette akuttjenester ut på offentlige anbud?

– Jeg har nedsatt et ekspertutvalg som skal komme med sine anbefalinger før denne tjenesten eventuelt skal ut på anbud neste gang.

Helseministeren er for øvrig værfast i Alta onsdag formiddag. Ifølge Høie skulle han etter planen har kjørt til Tromsø, men på grunn av dårlig vær er veien sørover stengt. Høie vil trolig ta et ettermiddagsfly fra Alta til Tromsø.

To bilder i denne saken er byttet ut etter opprinnelig publisering. Bildene viste da ambulansefly fra den tidligere operatøren, Lufttransport. Nå er det satt inn bilder av fly fra Babcock.