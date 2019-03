Avlyser strippeshow på kvinnedagen etter massiv kritikk

Flere medier har de siste dagene omtalt Facebook-arrangementet, som satte sinnene i kok over hele landet.

– Det er helt tilfeldig at det ble booket på kvinnedagen, fortalte Torild Sesseng, daglig leder for Ritz Restaurant og Bar i Kirkenes, til iFinnmark.

Det var ikke første gang et strippeshow skulle bli arrangert på Ritz. Forrige gang var det både kvinnelige og mannlige dansere i showet. Men ifølge beskrivelsen til den nye forestillingen, var det den «eksotiske skjønnheten Anna» som skulle bringe «toppstemning» til publikum på Den internasjonale kvinnedagen.

Slik gikk det likevel ikke.

Aldri mer strippeshow

Torild Sesseng bekrefter overfor NRK at hun har avlyst arrangementet, men ønsker ikke å si noe mer til oss fordi hun anser seg som ferdig med saken.

Til iFinnmark forteller hun derimot at hun angrer.

– Vi tok totalt feil, og jeg legger meg flat. Vi har støtt folk på en måte vi overhodet ikke ønsket, og jeg forstår nå at det ble forsterket over at strippeshowet ble planlagt på en ekstremt uheldig dato, sier Sesseng.

Til avisen garanterer hun også at de aldri skal arrangere erotiske show på Ritz i framtiden.

Kay Erikssen i Mannegruppa Ottar mener det er lov å reagere på at et slikt show arrangeres på kvinnedagen. Foto: Privat

Fikk uventet masse kritikk

Både den feministiske organisasjonen Kvinnefronten og samfunnsdebattant Linn Rosenborg reagerte på arrangementet. Men kritikken av datovalget fikk også støtte fra uventet hold.

Kay Erikssen, leder for den omstridte Facebook-gruppen Mannegruppa Ottar, trodde datoen var satt for å provosere.

– Vi er en gruppe menn, men allikevel synes vi at kvinner fortjener respekt og da kan vi la 8. mars være deres egen dag, sier Erikssen.

Erikssen sier at han var litt overrasket over at restauranten har en kvinnelig daglig leder. Han synes at man burde hatt en annen type arrangement denne dagen.

– Kvinner har jobbet i så mange år for å få den likestillingen som vi begynner å nærme oss i dag. Så det er et spark i ansiktet for dem som har kjempet for likestillingen, sier han.

Men nå har utestedet i Kirkenes altså snudd. Til iFinnmark sier hun:

– Jeg ser nå at vi burde snudd tidligere. Selv om ingen har sagt noe, kan det jo hende at flere ansatte ikke ønsker å jobbe under et slikt arrangement, og da vil ikke jeg pålegge dem det, sier Sesseng.