Australske turister er værfaste på Nordkapp-platået: – Som en ekspedisjon for oss

– Vi er ikke akkurat vant med slikt vær, så dette har blitt som en ekspedisjon for oss. Et arktisk eventyr, sier Adrian Liew.

Han og kona Fiona Liew fra australske Perth tar situasjonen med et smil.

Lørdag dro paret på ATV-safari med guide fra Honningsvåg til Nordkapp-platået, men på grunn av uværet har de fortsatt ikke kjørt tilbake.

Fiona og Adrian Liew ved Nordkapp-platået. Foto: Yves Jacobs

Siden lørdag kveld har paret vært værfast på Nordkapp-platået. Der er også guiden deres fra ATV-turen og to Scandic-ansatte.

– Når vi ringer hjem til familien i Australia er de bekymret og spør om vi er ok, men vi bare koser oss. Dette blir definitivt en god historie å fortelle når vi kommer hjem, sier Liew muntert.

Bor i Nordkapphallen

Siden søndag har paret fylt dagene med film, brettspill, spaserturer og mye god mat.

Med varme, strøm og internett inne i Nordkapphallen, lider verken paret eller de tre andre som er værfaste noen nød.

– Det er stappfullt med mat her, så vi kunne sikkert overlevd hele vinteren hvis vi var nødt, forteller guiden fra Destinasjon 71 grader nord, Yves Jacobs.

Fiona og Adrian Liews ATV-safari med guiden Yves Jacobs ble litt lengre enn de hadde forespeilet seg. Foto: Yves Jacobs

Belgieren har jobbet fem vintre i Nordkapp kommune, men aldri vært værfast på platået tidligere.

– Jeg har blitt ganske vant med at været kan være utfordrende. Den største utfordringen nå er å sørge for at de får frokost, lunsj og middag. Jeg er utendørsguide, og ikke kokk!

Det australske paret Adrian og Fiona Liew er værfaste på Nordkapp-platået, sammen med to Scandic-ansatte og en guide fra Destinasjon 71° Nord. Kvintetten bor i Nordkapphallen, der Scandic har flere rom for sine ansatte. Foto: Yves Jacobs

Vurderer snøskuterhjelp

Selv om Liew sier oppholdet på Nordkapp har blitt en velsignelse i forkledning, håper han de snart kan ta fatt på resten av Europa-ferien sin.

Snøkaoset i Nordkapp har sørget for flere kanselleringer og ombookinger. Nå er planen å komme seg til Honningsvåg og fly til Oslo fredag.

– Hvis ikke veiene åpnes torsdag, kan det hende vi får snøskutere fra Honningsvåg til Nordkapp for å hjelpe oss. Vi skal gjøre det vi kan for få de frem til flyet, sier Jacobs.

Adrian Liew, Fiona Liew, Yves Jacobs, Marcela Havlová og Peter Schulz har vært på Nordkapp-platået de siste dagene. Foto: Yves Jacobs

Tette snøbyger og sterk vind fra øst har ført til at det fortsatt var stor snøskredfare i områder langs Finnmarkskysten onsdag. Da var 12 veistrekninger var stengt på grunn av uværet.

Rundt 70 personer har vært evakuert fra boligene sine i kommunen på grunn av skredfaren, men sent onsdag kveld opphevet politiet i Nordkapp evakueringen av to boliger i Honningsvåg. Torsdag blir det klart om noen av de andre evakuerte kan flytte hjem igjen.