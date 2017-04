Grensekommissariatet ble et unødvendig mellomledd under returarbeidet på Storskog. Det hevder Tor Espen Haga, som var sjef for Politiets utlendingsenhet (PU) i Finnmark under asylkrisen i 2015.

– Vi kunne tenkt oss avtaler om returarbeidet med buss og måter å gjennomføre selve returene på. Det foregikk med sykkel fram til jul og buss etter jul. Vi kunne tenkt oss å ha startet med buss mye tidligere, sier Haga.

– Uvant og tungvint

Tor Espen Haga. Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Haga forteller at Politiets utlendingsenhet i liten grad fikk påvirke avtalene med Russland, og at det var både uvant og tungvint med Grensekommissariatet som et mellomledd til russerne.

Han mener politimesteren i Finnmark burde hatt kontakten med Russland, ikke Grensekommissariatet.

– Det førte til at vi ikke hadde kontroll og ikke fikk den kommunikasjonen som vi ønsket med russiske myndigheter vedrørende returarbeidet, sier han.

– Hvilke konsekvenser kan det ha ført til?

– At ikke all informasjon vi ønsket kom fram fordi vi måtte gjennom et ekstra ledd. Et ledd som politiet ikke er vant til å bruke, i hvert fall ikke i Politiets utlendingsenhet, svarer han.

– Uklar forståelse

Roger Jakobsen. Foto: Tarjei Abelsen/NRK

På den norsk-russiske grensen er det Grensekommissariatet som er ansvarlig for å inngå og følge opp bilaterale avtaler.

Grensekommissær Roger Jakobsen svarer på kritikken fra Politiets utlendingsenhet per epost:

«Det er beklagelig om PU oppfatter Grensekommissariatet som et forsinkende ledd, noe som muligens skyldes uklar forståelse for de særegne «spillereglene» i forbindelse med grenseregimet og landegrensen til Russland. Vedrørende politiets ønske om returtransport av større grupper med buss ble dette oversendt skriftlig uten tidstap etter gjeldende rutiner. Dersom svaret drøyer i tid kan ikke Grensekommissariatet klandres, – vi må forholde oss til andres saksbehandlingstid og respektere at svar kan drøye av ulike årsaker. I bilaterale forhold kan vi ikke diktere eller påtvinge den andre part raske løsninger».