Arbeiderpartiet i Finnmark sier nei til sammenslåingsavtalen med Troms

I morgen starter årsmøtet i Finnmark Ap hvor spenningen rundt den største saken allerede er over.

Det blir nei til samarbeidsavtalen mellom de tvangssammenslåtte fylkene Troms og Finnmark.

Det er klart etter at fylkets største lokallag, Hammerfest Ap, torsdag kveld sa nei.

– I utgangspunktet ville man si nei til hele sammenslåingen. Og hvis man i det hele tatt skal tenke sammenslåing, er ikke avtalen god for Finnmark, sier varaordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) i Hammerfest.

Flertallet bundet før årsmøtet

NRKs ringerunde til lokallagene i Finnmark viser ikke bare stor frustrasjon og rent sinne. Den viser også at et klart flertall av delegatene på fylkesårsmøtet er bundet av egne medlems- eller årsmøter til å si nei til avtalen (se hele oversikten nederst).

Derfor blir det også nei på fylkestinget, hvor både Sp og SV er mot.

Det eneste alternativet som nå skisseres, er at kommunalminister Monica Mæland bruker sin makt og tvinger arbeidet i gang.

Hva er en fellesnemnd og hva har Monica Mæland med den å gjøre? Ekspandér faktaboks Fellesnemnda er organet som skal gjennomføre og fullføre sammenslåingen av fylkene. – Dersom de to fylkeskommunene ikke blir enige om sammensetningen, kan hver av kommunene anmode om at KMD setter sammen fellesnemnda, sier Mari Jacobsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Hvis bare ett av fylkene ber om det, har dermed KMD og statsråd Monica Mæland muligheten til å bestemme både sammensetning og arbeidsoppgaver til fellesnemnda. Det kan være fellesnemnda som bestemmer lokalisering av hovedsetet. Men spørsmålet er hvor stor makt fellesnemnda egentlig vil få, og hvor mange representanter fra hvert fylke som skal sitte i den. Forskjellige fylker og kommuner har valgt forskjellige løsninger. – Reglene fastsettes i en forskrift for den enkelte sammenslåing. KMD har per i dag ikke fastsatt noen forskrift for sammenslåingen av Finnmark og Troms, sier Jacobsen til NRK.

Det tror også fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap), som har forhandlet, signert og kjempet for avtalen, blir veien videre.

– Da sender vi en henvendelse til statsråden om saken og så får hun gjøre det hun må gjøre, sier Vassvik til NRK.

Vil ha større flertall

Motparten i Troms, fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap), forklarer at de allerede har første krav klart: Troms skal få et klart flertall i fellesnemnda, mye større enn det ble enighet om i forhandlingene.

– Hvis ikke begge fylkestingene aksepterer denne avtalen, har vi ingen avtale om noe som helst. Da skal fellesnemnda bygge absolutt alt fra null, sier Ørnebakk, som da ønsker å følge ordet bør i inndelingsloven om sammensetning av fellesnemnda.

Det vil si større befolkning, større representasjon.

Det reagerer varaordfører Næss i Hammerfest kraftig på.

– Det er en veldig uklok avgjørelse. Når man skal lage noe nytt, er det veldig viktig at man går inn som likeverdige parter og er rause mot hverandre. Å kreve et stort flertall er ikke et godt utgangspunkt for et bærekraftig samarbeid, sier hun.

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er varaordfører i Hammerfest og var tilstede da 38 av hennes medlemmer i Hammerfest stemte nei, mens bare 6 stemte for. Selv stemte hun mot sammenslåingsavtalen med Troms. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Lytt til opprøret fra Finnmark

Nå kaller hun situasjonen i nord for et opprør.

– Jeg vil virkelig anbefale Monica Mæland å lytte til opprøret som kommer fra Finnmark nå. Man sier klart og kraftig ifra at dette vil man ikke være med på, sier Næss.

Men det er nettopp usikkerheten over hva Oslo-makten kan finne på, som har gjort at både AUF og fylkesordfører Vassvik i Finnmark har godtatt avtalen.

– Vi vet ikke hva vi får, sier Vassvik.

Nei-stemmer i Finnmark Ap Hammerfest Ap 9 delegater bundet av medlemsmøte Sør-Varanger Ap 7 delegater bundet av medlemsmøte Porsanger Ap 4 delegater bundet av medlemsmøte Vadsø Ap 4 delegater bundet av årsmøte Porsanger Ap 3 delegater bundet av årsmøte Vardø Ap 2 delegater bundet av årsmøte Nesseby Ap 2 delegater bundet av årsmøte Lebesby Ap 2 delegater bundet av styrevedtak Båtsfjord Ap 2 delegater bundet av årsmøte Berlevåg Ap 2 delegater bundet av årsmøte Kautokeino Ap 2 delegater bundet av årsmøte