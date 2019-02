Åpner for gruvedrift i Kvalsund

– Gruveprosjektet vil styrke næringsgrunnlaget i nord. Det vil gi positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet, med nye arbeidsplasser og kompetanse, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Gruvedriften har fått mye kritikk blant annet for planene om å lagre gruveavfallet på bunnen av Repparfjorden.

Isaksen sier til NRK at forskjellige hensyn må veies opp mot hverandre og at hensynet til reindriften og de samiske interessene må være helt avgjørende.

Departementet har derfor pålagt gruveselskapet noen begrensninger for å beskytte reindriften.

– Blant annet skal det i den delen av gruveområdet som i størst grad vil påvirke reindriften, ikke være virksomhet i kalvingsperioden, sier ministeren.

Han sier at departementet også har vurdert de miljømessige konsekvensene ved å lagre gruveavfallet i sjøen.

– Vi er trygge på at deponeringen ikke vil skje med uakseptable virkninger for miljøet og sjømatnæringen, sier han.

Dette er Nussir Ekspandér faktaboks Nussir ASA ble etablert i 2005 som et gruveselskap som vil ta på seg de utfordringene en voksende etterspørsel etter kobber og andre metaller i det internasjonale markedet bringer med seg.

Nussir-feltet i Kvalsund ble oppdaget på slutten av 1970-tallet og er Norges største uutviklede kobberforekomst.

Videre undersøkelser av malmen har påvist verdifulle mengder gull, sølv, platina og palladium i tillegg til kobber.

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012.

Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen.

Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i Repparfjorden.

Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er større enn tidligere antatt.'

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen.

Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere og mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset. Kilde: www.nussir.no

Sterke reaksjoner

– Det er helt utrolig at regjeringen i 2019 åpnet for å bruke Repparfjorden, en nasjonal laksefjord, som søppelplass for gruveindustrien. sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken, til NRK.

Han er en av flere som reagerer sterkt på regjeringens beslutning.

– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Hun varsler fortsatt kamp mot det hun kaller «ødeleggelsen av fjorden».

Vil anke vedtaket

– Det er veldig skuffende. Det er en overkjøring av veldig pressede og utsatte sjøsamiske og reindriftssamiske interesser, sier sametingspresident Aili Keskitalo til NRK.

Hun sier at gruven vil ta livet av fjorden og krenke grunnlaget for reindrift i området.

Keskitalo sier at siste ord ikke er sagt og at hun håper seriøse aktører ikke vil investere i gruveprosjektet.

– Fra Sametinget sin side vil vi i første omgang klage dette vedtaket inn for Kongen i statsråd, sier hun.

Øystein Rushfeldt er administrerende direktør i Nussir. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

– Historisk hendelse

Administrerende direktør Øystein Rushfeldt i Nussir kaller beslutningen en historisk hendelse for Kvalsund.

– Dette er en historisk hendelse for Kvalsund. Det er blir en utrolig stor endring for bygda som når går fra å være en fraflyttingsbygd til å være en plass der det skjer veldig mye spennende ting, sier Rushfeldt til NRK.

Rushfeldt sier at innbyggertallet i Kvalsund er halvert siden 1980-tallet og at gruvedriften vil gi mange arbeidsplasser og nye impulser.

Det er en stor kobberforekomst som nå skal utvinnes i Kvalsund. Selskapet som skal drive gruven har omtalt kobberfunnet som det største noen gang i Norge.

To millioner tonn gruveslam

Ifølge Naturvernforbundet er det to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam som nå vil bli dumpet i Repparfjorden hvert år.

Øystein Rushfeldt sier at Nussir har god kunnskap om hvordan deponiet påvirker fjorden og at de også har erfaring fra tilsvarende deponier fra andre steder i Norge.

– Mye av disse skremselsuttalelsene som kommer fra enkeltpersonene kommer ikke til å skje. Vi kan love Kvalsund-samfunnet at dette skal gjøres på en skikkelig måte, sier Rushfeldt.