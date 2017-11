Ap-topp trekker seg: – Personangrepene hagler

Det skriver Porsanger-ordfører Aina Borch i begrunnelsen for at hun ikke orker å ta gjenvalg til styret i Finnmark Arbeiderparti.

Fra før har både leder Ingalill Olsen og nestleder Alf E. Jakobsen takket nei til gjenvalg til styret.

Borch forklarer sin avgjørelse i et Facebook-innlegg der hun ikke legger fingrene imellom:

«Det offentlige ordskiftet er knallhardt og frontene steile. Når ledelsen i FAP har frontet vedtatt politikk, har personangrepene haglet», skriver Borch.

Til NRK understreker Borch at hun først og fremst vil prioritere ordførerjobben og sin egen familie.

TREKKER SEG: Finnmark Arbeiderpartis lederkrise er et stort problem nå som Finnmark skal slås sammen med Troms, sier Aina Borch. Foto: Kenneth Strømsvåg

Stygge personangrep

Likevel er Altas årelange kamp for å få sykehus en viktig del av bakgrunnen for at Borch trekker seg. Årsmøtet og ledelsen i Finnmark Ap har slått ring om det eksisterende sykehuset Hammerfest, til stor frustrasjon i Alta. Splittelsen har etter hvert påvirket også andre saker.

– Ledelsen har frontet vedtakene som Finnmark Ap har gjort. Likevel opplever jeg at man har fått liten støtte.

Borch mener sykehusstriden har gitt svært stygge personangrep, først og fremst mot fylkesleder Ingalill Olsen.

– Er det også folkevalgte som står bak angrepene?

– Nei, det er mer anonyme som velger å uttale seg veldig kritisk.

I Facebook-innlegget retter hun pekefingeren også mot Finnmark Ap:

– Vi har tradisjon for å ta hverandre ned, i stedet for å heie på hverandre. Konsekvensen blir at de flinke folkene vil kvie seg for å påta seg lederoppgaver, skriver Borch.

I dette innlegget på Facebook tirsdag morgen gjør Aina Borch det klart hvorfor hun trekker seg.

Borch mener Finnmark Ap må legge sykehusdebatten død for å komme videre.

– Det handler om å akseptere at vedtaket er gjort i Stortinget. Det er faktisk Høyre og Frp i regjering som har lagt fram saken og fått den vedtatt. At Finnmark Ap skal bli så belastet med den saken, det klarer jeg ikke å forstå.

Må framsnakke

– Jeg synes det er trist at Aina føler det sånn. Aina er en god kandidat, og Finnmark Ap trenger alle gode krefter framover, sier fylkeslagets leder Ingalill Olsen.

I ettertid ser Olsen at det kanskje kunne vært bedre dialog etter sykehusvedtaket, men legger til:

– En sak som skaper så mye engasjement og så mye temperatur, er heller ikke lett å håndtere.

Olsen er enig i at debatten er blitt svært personfokusert, og bekrefter at hun selv har fått anonyme tilbakemeldinger som har vært dypt usaklige og til dels grove.

Har flinke folk

Kjetil Hanssen leder valgkomiteen i Finnmark Ap. Han er ikke overrasket over Borchs begrunnelse, men frykter likevel ikke at det vil bli vanskelig å finne folk til styret.

– Vi har en masse dyktige kandidater som kan fylle vervene, sier Hanssen.