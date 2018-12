Ansatte i Loppa fikk munnkurv av rådmannen

NRK har tidligere skrevet om kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo som har gitt sin oppsigelse grunnet konflikter med ansatte i helsesektoren. Han ønsket å føre tilsyn, men møtte motstand fra helse- og omsorgsleder og rådmann.

Til slutt ble det gjennomført et tilsyn som viser at kommunen ikke har gitt forsvarlige helstjenester.

I ettertid har flere ansatte, som ønsker å være anonyme, sagt at de ikke har fått lov til å snakke om situasjonen med NRK av rådmann Marion Høgmo.

I en oppsigelse fra en av sykepleierne NRK har fått tilgang til, står det:

" Hun ringte meg for å si at jeg ikke fikk lov å snakke med NRK om situasjonen. Jeg kontaktet henne senere da jeg hadde fått vite om tilsynet fra fylkesmannen og ville vite hva skal jeg skulle gjøre med saken. Men som sagt, igjen var svaret at jeg ikke fikk lov til å snakke om dette tilsynet med noen".

Kommuneoverlege Olav Gunnar Ballo slutter i jobben fordi han ikke har følt seg hørt når han har påpekt feil og mangler i tjenestetilbudet i kommunen. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Kommuneoverlegen reagerer

Olav Gunnar Ballo er ikke overrasket. Han mener dette er et symptom på hva som faktisk er problemet i Loppa kommune.

– Det er et lite samfunn der folk er redde for å miste jobben sin hvis de sier meningene sine, sier Ballo.

Han skulle ønske det var flere som hadde gått ut i mediene, slik at konflikten mellom ham og de ansatte i helsesektoren ble mer nyansert.

– Jeg er ikke redd for kritikk. Jeg mener det er bedre at det kommer fram i lyset, enn at man skal sitte stille i båten og ikke gjøre noe, sier Ballo.

Elin Floberghagen er generalsekretær i Norsk Presseforbund. Foto: Norsk Presseforbund

Ikke uvanlig i norske kommuner

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, sier det er svært alvorlig at rådmannen ilegger de ansatte munnkurv.

– Ansattes ytringsfrihet er nedskrevet i grunnloven. Dersom den skal begrenses, må det være en lovlig hjemmel for det og slik jeg ser det er ikke dette tilfellet i Loppa kommune, sier Floberhagen.

Hun sier dette slettes ikke er uvanlig, og trekker fram en undersøkelse som analysebyrået Opinion har gjort på oppdrag fra Fagbladet. 68 prosent av 846 spurte, sier de opplever at det ikke er akseptert å kritisere kommunen de jobber for på Facebook eller i mediene.

– Man må la de ansatte snakke om feil og mangler. Det er ikke illojalt å kritisere kommunen man jobber i. Tvert imot vil det være med på å gjøre tjenestene bedre.

Rådmann Marion Høgmo, har ikke svart på verken mail eller telefon etter at denne informasjonen kom fram.