Alle parti i Alta avlyser valgkampen: – Det føles meningsløst i en slik situasjon

Lørdag ettermiddag kom nyheten om det som viste seg å bli en stor tragedie for altasamfunnet. Et helikopter som fløy guidede turer for festivaldeltakere på en lokal musikkfestival hadde krasjet. De seks om bord ble alle bekreftet omkommet søndag morgen.

Fire av de omkomne var Markus Vonheim (19), Kine Johnsen (20), Robin Karlsen (20) og Kevin Berg (20) fra Alta. Berg og Johnsen var søskenbarn, og er sønn og niese av Frp-politiker Ronny Berg.

Navnet er ikke offentliggjort for de to siste, en 22 år gammel kvinne fra Alta og en 27 år gammel mann fra Sverige.

Dette har preget alle, også politikerne i Alta.

– Vi synes det er helt feil å drive valgkampvirksomhet i en slik situasjon, sier Østlyngen.

På et hastemøte med representanter for alle partier i kommunen ble det søndag bestemt å avslutte all valgvirksomhet.

Det betyr også at alle debatter, nettkampanjer og offisielle besøk avlyses. I tillegg er det enighet om å ikke komme med noen politiske utspill og kontroverser den nærmeste tiden.

Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Ole Steinar Østlyngen ledet hastemøtet med politikerne. Foto: Ine Eftestøl / NRK

Takknemlig for støtte

Alta Frp setter pris på støtten partiet får fra de andre politikerne.

– Vi har ikke lyst til å krige om stemmene nå. Vi kjenner på varmen fra hele altasamfunnet. Det er godt, sier leder for partiet, Odd Erling Mikalsen.

Han forteller at hans partikollega Ronny Berg naturlig nok har det veldig tøft nå.

– De som er rammet er satt ut av spill i uker og måneder. Vi må ta vare på dem og vise omsorg, sier Mikaelsen.

Også han selv er sterkt preget av hendelsen.

– Det har vært utrolig tøft. Det er så ufattelig at noen mister sine barn. Normalt er det jo vi som skal gå bort først, sier partilederen.

Det var en sterkt preget partileder for Frp lørdag. Odd Erling Mikalsen er glad for støtten partiet har fått etter ulykken. Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Må vise samhold

Varaordfører Anita Håkegård Pedersen (Ap) forteller at hele Alta er i sorg.

– Dette berører nesten alle. Vi er ikke et større samfunn enn at alle kjenner alle. Det er ungdommer som er revet vekk fra samfunnet vårt. Det er bare helt tragisk, sier hun.

Alta kommune har satt kriseteam, og de tilbyr alle som måtte ønske det å få snakke med helsepersonell.

– Sorg har ingen oppskrift. Alta må vise styrke og samhold, og det kan vi best ved å stå sammen, sier Pedersen.