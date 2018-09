Alle asylhjelperne i Kirkenes slipper nå bot

– Dette føles veldig bra. Nå har vi fått bevis på at vi ikke gjorde noe galt, sier hun til NRK.

Nordhus har nylig fått nyheten fra sin advokat Brynjulf Risnes, om at hun slipper å betale boten på 12.000 kroner for det hun gjorde 21. januar 2016.

– Vi har følt oss urettferdig behandlet og har hele tiden ment at vi ikke har gjort noe galt, sier Nordhus.

Det var nyhetsbyrået NTB som meldte om omgjøringen først.

I 2016 satt Nordhus i en bil på en parkeringsplass, like utenfor mottakssenteret for asylsøkere ved Kirkenes flyplass. Hun var omringet av norsk og internasjonal presse. Sammen med henne var en syrisk familie, to voksne og to barn.

Merete Nordhus hjalp syriske flyktninger til kirkeasyl i 2016. Da politiet forsøkte å stoppe henne kjørte hun bare videre. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Fått påbud

Asylkrisen, kom over 5000 flyktninger kom over grensen fra Russland til Norge, hadde nådd sin topp. Flere av dem skulle bli sendt tilbake til Russland.

Den syriske familien ba om å bli kjørt bort, til kirkeasyl. Men en politimann fortalte Nordhus at familien var arrestert og at hun ikke kunne kjøre noe sted.

Likevel kjørte hun forbi politisperringene.

– Jeg hadde tusen tanker i hodet mitt. Hva gjør du nå, Merete? Jeg visste jo at dette ikke var greit. Jeg hadde jo fått påbud fra politiet om å ikke kjøre, sa hun for to år siden.

Se deler av hendelsen i toppvideoen, fra dokumentaren «Asylstrømmen over Storskog»

Merete Eriksson (fra venstre), Eirik Nilsen og Merete Nordhus ble alle arrestert av politiet, siktet for å ha forsøkt å hjelpe asylsøkere fra å rømme fra politiet. Foto: Amund Trellevik/NRK

– Prinsippsak

Nordhus var én av tre personer som ble arrestert for å ha hjulpet syriske flyktninger å rømme fra politiet. Årsaken var brudd på utlending- og straffeloven. Både hun og Merete Eriksson aksepterte boten, mens Eirik Nilsen nektet.

– For han var det en prinsippsak, sier hans advokat Brynjulf Risnes til NRK.

Han vant frem med sin sak i Øst-Finnmark tingrett og ble frikjent.

– I og med at han fikk medhold, ba jeg på vegne av de to andre om at boten ble omgjort, sier Risnes.

Nå er det klart at det førte frem. Riksadvokaten har bestemt at foreleggene skal omgjøres, ifølge advokaten. Dermed får de to kvinnene tilbake pengene for bøtene de betalte i 2016.