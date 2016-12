Aksjonister strømmer til for å stanse omstridt gruveprosjekt

Nussir-sjef Øystein Rushfeldt (bildet) ønsker aktivistene fra Natur og Ungdom velkommen til Finnmark.

– Jeg har ikke noe imot engasjementet til unge mennesker. Det er bedre med engasjement enn ikke noe engasjement. Vi har hatt en positiv dialog med Natur og Ungdom lenge, selv om vi føler at de av og til tar litt hardt i og kommer med uttalelser som ikke stemmer med virkeligheten, sier Rushfeldt, som ser fram til å få unge aksjonister på besøk i Kvalsund.

– Jeg tror tallet på 2.300 mennesker på den listen gir uttrykk for et alminnelig engasjement, men jeg tror ikke det gir uttrykk for hvor mange som vil komme på besøk til Finnmark. Men de som kommer skal jeg hilse velkommen. Det blir sikkert tid til en kopp kaffe innimellom aksjonene, sier Rushfeldt, og legger til:

– Jeg antar at Natur og Ungdom er klar over at gruvedrift er nødvendig i et moderne samfunn. Så er spørsmålet hvordan vi kan gjøre dette på en best mulig måte. Vi er interesserte i å høre på innspill fra Natur og Ungdom og andre på hvordan vi kan gjøre dette best mulig, sier Rushfeldt.