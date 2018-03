Advokat: – Nesten komisk hemmelighold fra norske myndigheter

Utenriksdepartementet har gjentatte ganger sagt at arrestasjonen av Frode Berg behandles som en konsulær sak, og at departementet derfor ikke kan kommentere saken på grunn av taushetsplikten.

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, reagerer på at Utenriksdepartementet ikke ønsker å uttale seg.

– Jeg synes det virker litt sånn unødig og litt kunstig at man overhodet ikke kan nevne dette arbeidet. At man overhodet ikke kan snakke om at dette, innebærer noe mere enn det rent konsulære. Det er på mange måter noe alle forstår. Det virker litt oppkonstruert og rart, sier Risnes.

Advokaten legger til at han mener det er åpenbart at Utenriksdepartementet bruker alle kanaler for å få Berg hjem til Norge.

Frode Berg fra Kirkenes har nå sittet fengslet i Moskva i over tre måneder. Foto: Morten Jentoft / NRK

Jeg synes det virker litt sånn unødig og litt kunstig at man overhodet ikke kan nevne dette arbeidet. Brynjulf Risnes

– Åpner for spekulasjoner

Risnes mener saken til Frode Berg hadde tjent på større åpenhet.

– Det er så mye informasjon der en god del peker i retningen av at det har vært en norsk etterretningsoperasjon i Russland. Når man da ikke kommenterer noe som helst, åpner man feltet for spekulasjoner. Det er ikke heldig for en straffesak at det ikke kommer noe informasjon fra dem som kan ha informasjon, sier Risnes.

– Men kan det ikke ha en hensikt å holde offentligheten unna, slik at man får fred i eventuelle forhandlinger?

– Absolutt. Det er ikke det at jeg ikke ser at det er grunner til å være forsiktig med hva slags informasjon man kommer ut med. Men det har nesten litt komiske uttalelser som har kommet i det siste, sier Risnes.

Fangeutveksling er en løsning

Etter det NRK får opplyst er det tre institusjoner i Russland som det norske utenriksdepartementet og andre på norsk side kan jobbe mot. Det er det russiske sikkerhetspolitiet FSB, det russiske utenriksdepartementet og presidentadministrasjonen. Risnes mener fangeutveksling er en løsning, selv om han ikke har bevis for det.

– Det man har sett internasjonalt, er typisk utvekslinger. Men da må jo Norge ha en person som kan være interessant for Russland. Meg bekjent sitter det i dag ikke en eneste utlending i et norsk fengsel beskyldt for spionasje. Så det synes utelukka.

– Men kan man for eksempel tenke seg utveksling med et annet Nato-land?

– Teoretisk sett er det også mulig. Hvilke praktiske og faktiske muligheter som finnes, det vet jeg. Det er åpenbart at det sitter fanger hos våre Nato-allierte som Russland kan være interessert i, men om det finnes noe grunnlag i bredere avtaler, det blir ville spekulasjoner fra min side, sier Risnes.

Advokat for den spionmistenkte Frode Berg, Brynjulf Risnes, mener større åpenhet vil tjene Frode Berg i rettssaken.

Kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet avviser kritikken.

– Av hensyn til vår taushetsplikt kan jeg ikke kommentere saken ytterligere. Utenrikstjenesten fortsetter å arbeide for i ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte og yter konsulær bistand, sier han.