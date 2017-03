Advokat om sykepleiernes arbeidstid: Ikke klokt, og kanskje et lovbrudd

Den nye turnusen gir sykepleierne kortere vakter og langt flere arbeidsdager. Det går særlig ut over helgene. I stedet for å ha 18-19 helger, har de gitt sykepleierne 18 søndager og 44 lørdager i året.

– Jeg synes det er spesielt å fordele arbeidstida på så korte arbeidsdager og så mange frammøtedager, sier Arvid R. Ødegård. Han er spesialist i arbeidsrett og advokat i firmaet Storeng, Beck og Due Lund.

Han sier at han ikke kjenner til om kommunen har spesielle problemer med bemanning eller annet, men slår likevel fast:

– Jeg har knapt sett maken. Det virker ikke som klok arbeidsgiverpolitikk.

Følte seg presset

I morges fortalte NRK at sykepleierne i Nesseby kommune mener de ble forsøkt presset til å skrive under på en ny turnusavtale de ikke hadde fått satt seg inn i. Leder for Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Elin Holmgren, mener avtalen er et pressmiddel.

– Det kommer ofte trusler om slike turnuser når arbeidsgiver skal oppnå en avtale som er til gunst for dem. Da kan de som i dette tilfellet true med å si at det blir 35,5 timers turnus hvis man ikke skriver under. Resultatet er disse 44 lørdagene, sier Holmgren.

Totalt fikk de 14 flere arbeidsdager i løpet av året.

– Forsvarlig

Personalsjef Tom Haukland i Nesseby kommune mener de har en forsvarlig arbeidstidsordning.

– Så lenge vi følger arbeidsmiljølovens bestemmelser, vil jeg tro at det er en forsvarlig ordning med tanke på helse, miljø og sikkerhet.

Haukland forklarer at kommunen vil ha såkalt gjennomsnittsberegning. Det innebærer at noen arbeidsdager er lengre enn normalt, mot at folk får tilsvarende fri i neste periode.

Ledelsen i Nesseby kommune kan ha brutt arbeidsmiljølovens bestemmelser om samarbeid med tillitsvalgte, mistenker advokat. Foto: Máret Biret Sárá Oskal

– Men så ønsker vi også at medlemmene av Norges Sykepleierforbund, i likhet med de andre forbundene, skal forplikte seg til å jobbe en ekstra helg i løpet av en 52 ukers periode. Det er der vi er uenige.

– Var det ikke også snakk om korte vakter?

– Ja, de korte vaktene er konsekvensen av en plan uten gjennomsnittsberegning.

– Men den første planen som ble lagt frem handlet jo ikke bare om en ekstra helg, men også om mange korte vakter?

– Det er jeg litt usikker på, sier Haukland.

Mulig lovbrudd

Advokat Ødegård mistenker at Nesseby kommune kan ha brutt loven i prosessen. Han viser til arbeidsmiljøloven, som blant annet sier at arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med de tillitsvalgte.

– Drøftelsesplikten virker dårlig ivaretatt av Nesseby kommune. Der kan det være at det ligger et direkte lovbrudd, sier Ødegård.