NRKbjeff: 15 000 hundebilder vi elsker

Finnmarksløpet er godt i gang og hundebildene strømmer inn. Du kan se dem alle lenger ned i denne artikkelen, og vi klipper flere videoer med våre favoritter etter hvert som flere bilder kommer.

#NRKbjeff Du trenger javascript for å se video.

#NRKbjeff

Emneknaggen NRKbjeff vokser på sosiale medier for hvert år som går. I utgangspunktet var det deltakere, handlere, frivillige og publikum som delte bilder langs løypa.

Så slang de som følger løpet fra dypet av sofaen, med bikkja drapert over fanget, seg på. Nå er emneknaggen landets mest populære emneknagg for deling av hundebilder og videoer under Finnmarksløpet.

Bli med du også!