Da NRK møtte Inger Johanne i november 2017, var det cellegiftbehandling som stod på dagsplanen. I reportasjen «Puke, sleep and repeat», som er lest av over 200.000 personer, ble ungdomslivet fra sidelinja skildret.

Mens vennene spilte fotball, løp opp på fjelltopper og forelsket seg så det kilte i magen, kom hennes mageinnhold opp i bøtta.

For Inger Johanne begynte det hele i januar i fjor da hun tror hun har fått mensen. Det er bare det at det ikke går over. Hun blør og blør.

– Det var flere ganger jeg tenke, «kan jeg virkelig dø av å ha det vondt?» Det var så forferdelig. Det var nesten så jeg følte jeg ga opp, forteller tenåringen Inger Johanne.

Hvert år får om lag 200 barn kreft. Dette utgjør 0,7 % av de om lag 30.000 mennesker som får kreft hvert år. Av disse er det 75–80 prosent som overlever.

Én av disse, er Inger Johanne fra Alta.

Inger Johanne med familiens hund

Familien har vært en viktig støtte

For en gledens nyhet kom under siste undersøkelse. Den 15-årige jenta er nå meldt frisk fra kreften.

Nå bruker hun tid på å komme tilbake til ungdomslivet, mens hun ser tilbake på det tøffe året som har vært.

Familien ble viktig i denne tiden. Nye sterke bånd til pappa, til mamma, til storebrødrene Vegard og Lars og til storesøster Solveig. Dette er noe hun kommer til å ta med seg videre.

– Pappa var alltid den som sa, fra første stund, «det her skal vi klare, det her går bra». Han holdt alt i gang, forteller Inger Johanne.

Pappa Tom og Inger Johanne er akkurat ferdig med blodprøver. Foto: Anette Bangstad Dalhøi / NRK

«Puke, sleep, and repeat». Disse ordene ble skrevet i hvitt kritt på ei tavle inne på familiens kjøkken. Dette ble den nye hverdagen til Inger Johanne. Det ble et år med faenskap og helvete, men når familien ser tilbake, var det også et år med oppturer.

– Jeg holdt på å gi opp så mange ganger, men kjempet meg videre, sier tenåringen.

Nå er skriften vasket bort.

Pappakos gjør prosessen med å bli frisk enklere. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Følelsesmessig opptur

– Det høres kanskje litt rart ut, men på mange måter, når man ser tilbake på det året vi har vært gjennom, så har vi hatt et ganske fantastisk år, forteller Pappa Tom Raidar Haugan.

Det har vært kjempenedturer og store høydepunkter, som familien aldri vil glemme.

– Men vi har lært at vi mennesker har litt lett for å bli veldig overfladiske, sier Tom.

– I hverdagen, så går ting på autopilot. Jeg tror man bruker litt for lite tid med hverandre.

Familien Haugan føler seg mer knyttet enn noen gang. Men også utenfra har de fått mye støtte og sympati, og følt seg verdsatt på mange måter.

Den gamle parykken som Inger Johanne nå har måttet bytte ut til fordel for sitt naturlige hår. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Slipper ikke unna tenåringstendensene

Familien er glad for å endelig ha fått en «skikkelig tenåring» i hus.

– Vi merker mer og mer at hun begynner å få de tenåringstendensene, smiler foreldrene Tom og Irene.

De synes bare er et godt tegn.

– «Hva ser du på?», «hva gjør her?», «hvorfor kommer du hit?» er kommentarer vi kan få når vi åpner opp døren til Inger Johannes private soverom, smiler de.

Som enhver ungdom ville reagert, hvis foreldrene var oppå dem til enhver tid.

– Hun føler seg klar for å slippe taket, mens vi enda er litt overbeskyttende, og passer litt ekstra på.

Nå ser både Mamma og Inger Johanne fram til skolestart. Foto: Jo Hermstad Tronsen

Ta igjen det tapte

Nå er det egentlig hennes utfordring å ta igjen det tapte, sier mamma Irene.

– Ja, der kan ikke vi gjøre så mye. Hun må bare komme tilbake til livet og komme i gang igjen, legger pappa Tom til.

– Det var ikke mye skole i fjor, ler de tre i kor.

Inger Johanne var så uheldig å bli rammet av typen Embryonalt rhabdomyosarkom, som er bløtvevskreft. Det er den vanligste formen for bløtdelskreft hos barn, men er likevel svært sjelden. Alderen ved diagnose er ofte under 5 år.