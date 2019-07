«Hvaldimir» er på rømmen – dukket opp i ei havn 25 kilometer fra Hammerfest

– Han har det nok ikke verre der enn i havna i Hammerfest, men han blir ikke matet, sier Richard Karoliussen i Norwegian Orca Survey (NOS).

Det er NOS som har matet og fulgt opp hvithvalen «Hvaldimir» i havna i Hammerfest de siste månedene.

«Hvaldimir» fulgte etter en seilbåt fra Rolvsøya i Måsøy kommune tidligere i vår, og det er trolig også en av årsakene til at han forsvant fra sitt «hjem» fredag ettermiddag.

– Kjører man båten sakte, klarer han å henge på. Da følger han etter deg om man gir han oppmerksomhet. Det er nok det som har skjedd tror jeg, sier Karoliussen.

Mange strømmer til havna for å se hvithvalen, men når han kommer hjem igjen er ikke helt klart enda. Foto: FOTO: JØRGEN REE WIIG / FISKERIDIREKTORATETS SJØTJENESTE

Det har også vært teorier på sosiale medier om at hvithvalen har fulgt etter en flokk med kvitnoser som har vært innom havna i Hammerfest. Den teorien er ikke Karoliussen like enig i, selv om «Hvaldimir» kan ha fulgt etter dem til Seiland.

– De har vært inni havna et titalls ganger siden vi kom i mai. Det har ikke vært noen reaksjon fra han eller kvitnosene, men delfinene har en tendens til at de kan mobbe andre. Det kan kanskje ha stresset han opp, legger han til.

Her dukket «Hvaldimir» opp på lørdagsmorgen. Fotograf Ernst Johansen tror at den populære hvithvalen har det fint i den rolige havna 25 kilometer fra Hammerfest havn. Foto: Ernst Johansen

Dukket opp i Kårhamn

Det har siden fredag ettermiddag blitt lagt ut flere videoer og meldinger om observasjoner av «Hvaldimir» rundt Seiland, som ligger rundt 25 kilometer sørvest for Hammerfest.

Lørdagsmorgen oppdaget Ernst Johansen at det var en kjent skapning som svømte i bukta i Kårhamn.

– Jeg oppdaget han i nitiden i morges i bukta, sier Johansen.

Han opplyser at «Hvaldimir» svømmer rundt i havna, og at det virker som at han har det bra.

Richard Karoliussen og organisasjon Norwegian Orca Survey har tatt ansvaret for hvithvalen. De sørger for at han får mat og at han er trygg i havna i Hammerfest. Organisasjon håper nå at folk ikke lokker han ut av havna. Foto: Norwegian Orca Survey

Kommer til å hente han «hjem»

Norwegian Orca Surveys folk i Hammerfest kommer til å hente den populære hvithvalen tilbake til havna i Hammerfest.

Årsaken til det er at logistikken i havna i Hammerfest er tilrettelagt for å gi hvithvalen best mulig oppfølging.

– Det er ikke tvil om det kanskje ei finere havn å være i ettersom det er roligere. Men det ligger mye rundt å følge han opp. Blant annet fisk, frakt av fisk, oppbevaring av fisk og boplass. Det må være på plass før man flytter han til en annen plass, sier Richard Karoliussen.

Norwegian Orca Survey opplyser også at hvithvalen klarer seg i flere uker uten mat, så det er ikke noe problem at han ikke blir matet tre ganger for dagen i en periode.

– Det er ingen krise at han er borte. Om vi ikke finner han i dag eller i morgen er ikke det noe problem. Han dør ikke av den grunn.

Hvithvalen ser ut til å kose seg på «ferie» i Kårhamn, men han skal hjem til havna igjen. Foto: Ernst Johansen

Jobber på dugnad

Det er Fiskeridirektoratet som beslutter hva som skal skje med «Hvaldimir» i framtiden. Foreløpig er det besluttet at hvalen skal være i Hammerfest.

Organisasjon håper derfor at folk ikke lokker med hvithvalen ut fra Hammerfest havn. Det medfører til at de får merarbeid.

– Vi er der for egen fri vilje og har ikke betalt for det. Så vi håper folk respekterer det, sier Richard Karoliussen.

Norwegian Orca Survey har også stiftet Hvaldimir Foundation, for å sikre at alle donasjonene som kommer inn går direkte til den populære hvithvalen.

– Det som skjer i august er at det blir opprettet et styre og man skal få på plass et organisasjonsnummer. Planen videre for hva som skal skje med «Hvaldimir» ligger hos Fiskeridirektoratet. Vårt mål er fremdeles å holde han i live og gi han mat.