«Folkefienden» snur – fortsetter som kommunelege i Loppa

– Det er konstituert ny rådmann i Loppa, og hans ønsker og våre ønsker er sammenfallende. Så da trekker vi våre oppsigelser, sier den profilerte legen Olav Gunnar Ballo om årsaken til at han og Paul Olav Røsbø fortsetter som kommuneleger i Loppa.

Både Ballo og Røsbø sa opp sine stillinger etter en konflikt med den administrative ledelsen i kommunen. Ballo ønsket tilsyn av helsetjenestene i kommunen etter at flere personer døde med influensasymptomer på sykehjemmet i Øksfjord.

Det mente daværende rådmann Marion Høgmo ikke var nødvendig.

I ettertid har Fylkesmannen i Aust-Agder konkludert med at Loppa har brutt loven på flere punkter.

Olav Gunnar Ballo gikk også hardt ut mot den administrative ledelsen i artikkelen «En folkefiende», og i ettertid har rådmann Marion Høgmo sagt opp sin stilling i kommunen.

– Vi har sagt at det er helt nødvendig å ha en struktur på helsetjenestene i Loppa som gjør at legetjenesten har avgjørende innflytelse på utviklingen. Det ser vi også konstituert rådmann også mener, sier Ballo.

Paul Olav Røsbø sa også opp sin stilling som kommunelege i Loppa. Han har også trukket sin oppsigelse, og returnerer nå til legekontoret i Øksfjord. Foto: André Bendixen / NRK

Mange konflikter

I etterkant av konfliktene som oppstod i kjølvannet av tilsynssaken, har både rådmannen sagt opp sin stilling og ordførerkandidaten til Arbeiderpartiet, Kim Gøran Pedersen, har trukket sitt ordførerkandidatur.

Det er heller ikke alle som har vært like begeistret for Ballos framgangsmåte i denne saken. Han fokuserer ikke på dem som slutter, men de som han nå skal samarbeide med framover.

Avtroppende rådmann, Marion Høgmo, fikk også kritikk fordi hun ga de ansatte i kommunen munnkurv i tilsynssaken. Dette har hun ikke ønsket å kommentere til NRK.

– Det er et lite samfunn der folk er redde for å miste jobben sin hvis de sier meningene sine, sa Ballo i et tidligere intervju med NRK.

Også ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen (H), mener at de små forholdene i kommunen kan være en utfordring.

Ordfører i Loppa, Steinar Halvorsen (H), håper nå på mer ro i helsesektoren i tiden som kommer. Foto: André Bendixen / NRK

Tror på mer stabilitet

Halvorsen er nå glad for at kommunelegene ønsker å trekke sine oppsigelser, slik at kommunen kan gå tilbake til å ha stabil legedekning, som de hadde før tilsynssaken.

– For Loppas innbyggere er det viktig at legene nå har signalisert at det har kommet endringer fra ledelsen sin side, og at de nå er villige til å fortsette å være leger i kommunen, sier Loppa-ordføreren.

Sykehjemmet i Øksfjord skal rette opp i alle påleggene de fikk etter tilsynet tidligere i høst. Målet er å klare det på seks uker, opplyser Olav Gunnar Ballo. Foto: André Bendixen / NRK

Stiller krav til de hjemvendte legene

Den konstituerte rådmannen har også stilt krav til kommunelegene som har trukket sine oppsigelser. Frank Bækken har satt som mål å gjenåpne sykestueplassene på sykehjemmet i Øksfjord innen seks uker.

Det tror Ballo er mulig å få til. Han vil nå få på plass en struktur på helsetjenestene som gir legetjenesten innflytelse i kommunen. I tillegg personell og utstyr som gir forsvarlig drift av helsesektoren.

– Vi vil bruke maksimalt med krefter på sykehjemmet, sier Olav Gunnar Ballo.