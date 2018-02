Rett etter forrige fengslingsmøte, ba den russiske advokaten til Frode Berg, Ilya Novikov, retten om å få Berg løslatt mot kausjon. Det fikk de avslag på.

Heller ikke husarrest ble godtatt, siden Berg ikke har fast bostedsadresse i Russland.

2. februar anket Novikov rettens kjennelse. Datoen for ankens behandling er ennå ikke fastsatt, men advokatene regner med at det vil skje innen en uke eller to.

Berg har vært varetektsfengslet i Moskva siden desember, siktet for medvirkning til spionasje.

– FSB vil ikke risikere at Berg rømmer

I Russland finnes det praksis med husarrest og løslatelse mot kausjon i påvente av at saker skal komme opp i retten.

– I Russland har man i større grad et system hvor kausjon kan aksepteres i en del tilfeller, men i spionsaker så er det vanskelig å fremme det, sier Brynjulf Risnes, den norske advokaten til Frode Berg.

Risnes forklarer at det russiske sikkerhetspolitiet ikke vil risikere at Berg verken forspiller bevis eller forsvinner på noen måte.

– Det russiske sikkerhetspolitiet har argumentert overbevisende overfor domstolen om at det er nødvendig at Berg er fengslet mens etterforskningen pågår, forteller Risnes.

Brynjulf Risnes tror at etterforskningen av spionsiktelsen mot Frode Berg snart er ferdig. Foto: Hans Erik Weiby

Novikov er imidlertid sikker på at den tidligere norske grenseinspektøren fra Kirkenes, ikke vil forsøke å rømme fra Russland, dersom han blir løslatt mot kausjon.

– Det var derfor jeg foreslo nettopp kausjon. I dag er kausjon vanligvis forbeholdt forretningsmenn. Hvis FSB hadde godtatt kausjon i denne saken, ville det kunne skapt presedens i spionsaker. Men det skjedde ikke, og derfor tror jeg dessverre vi ikke vil få noe annet resultat etter ankebehandlingen, forteller Novikov.

Berg får ny tolk

Selv om de ikke tror på kausjonsløslatelse, har advokatene nådd gjennom med et annet krav.

De får byttet ut Bergs tidligere tolk Anatolij Voznjuk. Årsaken til at de protesterte på ham som tolk, er at han er en gammel bekjent av Berg, og at han ikke har tolkeutdanning.

Berg har nå fått en ny tolk som har spesialisering i engelsk språk, slik Novikov ba etterforskningsledelsen om.

Ilya Novikov, den russiske advokaten til Frode Berg, er sikker på at Bergs løslatelse mot kausjon vil bli avslått. Foto: Jurij Linkevitsj

– Jeg kan ikke si noe mer enn at tolken vi hadde klager til, ikke deltar i saken lenger, forteller Novikov.

Han forventer at etterforskningen vil fortsette nå som den nye tolken er på plass. Men Bergs norske advokat Risnes tror derimot saken er ferdig etterforsket fra russisk side.

– Jeg vil jo tro at man snart kan avslutte etterforskningsfasen og begynne å tenke på en full rettsbehandling av hele anklagen, sier Risnes.