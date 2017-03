– Det var enorme krefter i sving. Du hørte et smell som om det gikk av en bombe, forteller yrkessjåfør Jon Heljar Øverlia.

Han har nettopp blitt utskrevet av sykehuset i Kirkenes.

Han husker lite av det som skjedde da minibussen hans ble tatt av snøskredet på E6 ved Levajok i Tana. Det var en svært dramatisk opplevelse, sier Øverlia.

– Vi kom kjørende. Veien er ganske smal der og da vi møtte på en brøytebil la jeg meg godt til siden for å slippe den forbi. Så smalt det. Lysene forsvant fra bilen min, og jeg så heller ikke brøytebilen lenger. Alt var bare svart, forteller Øverlia.

Da sjåføren og passasjeren hans kom seg etter sjokket, trodde de at de hadde kjørt seg fast i en snøskavl. I virkeligheten hadde kjøretøyet blitt tatt av snøras.

Om raset hadde gått noen sekunder før, hadde de vært midt i det.

Yrkessjåføren kom seg helberget ut av snøskredet i Levajok, men bilen fikk skader. Foto: NRK

Innpakket i snø

– På min side var det mulig å se litt ut av vinduet, ellers var vi innpakket i snø. Vi var ganske forfjamset begge to, men fikk tatt med oss tingene våre og hoppet ut av vinduet, sier Øverlia.

Det kom flere skred mens de var på vei ut av bilen.

– Vi kikket opp på fjellet der raset hadde kommet fra og så at det var mer ras de. Brøytebilsjåføren som også ble stående fast ropte at vi måtte springe vekk med en eneste gang, og det gjorde vi.

Minibussen var sekunder fra å havne midt i snøraset i Levajok i Finnmark. Foto: Mikko Järvensivu

– Hadde englevakt

Skredet ble av politiet beskrevet å være 200 meter bredt og 200 meter langt. Det skal ha hatt en høyde på 1,5 meter. Man var lenge bekymret for at det befant seg personer i raset.

– Vi har rett og slett hatt englevakt. Bilen ble flyttet litt, men at ikke vi ble dratt av snømassene over veien og ned mot elva, det er et under. Jeg har ikke annet å si enn at vi har vært veldig heldig, avslutter Øverlia.

Det gikk bra med alle som fikk oppleve skredet i Levajok på nært hold, men uværet fortsetter å herje i nord. Det er meldt stor fare for snøskred i Nord-Norge de nærmeste dagene.