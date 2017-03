– Russiske kvinner i skjørt får slibrige kommentarer og sextilbud

– Jeg gikk gjerne i jeans og genser i starten. Men da jeg ble kjent med folk, kledde jeg meg mer vanlig, som meg selv. I starten var jeg påpasselig for å ikke bryte ut, fordi jeg ville bli inkludert og integrert. Så jeg gjorde en innsats der, forteller Tanja Skoglund i Alta.

For syv år siden flyttet hun fra Russland. Hun forteller at hun kler seg annerledes enn hun gjorde der, men det har like mye med hvilken jobb hun har, og at hun har blitt eldre. Da hun startet som prosessingeniør i mannsdominerte Sibelco kledde hun seg for å passe inn.

– Fordi du er russisk, eller fordi du er kvinne?

– Begge deler. Det var ingen russere der fra før, og ikke mange jenter. Jeg måtte være forsiktig, og kom aldri i kjole. Jeg følte jeg måtte dempe det ned, og ville ikke bli sett på som ... Ja, jeg ville bli mottatt på en OK måte, som profesjonell.

Forsker Tatiana Wara har skrevet en doktorgrad om «den mobile kroppen». Hun fant at selv etter 20 år i Norge opplever russiske kvinner at de må være forsiktige med hva de tar på seg, dersom de vil unngå uønsket oppmerksomhet, slibrige kommentarer eller tilbud om å selge sex.

= prostituert

Da forsker Tatiana Wara ved UiT Norges arktiske universitet var i Finnmark for å gjennomføre dybdeintervjuene, opplevde hun selv å få spørsmål knyttet til klærne hun hadde på seg. Foto: Stig Brøndbo / UiT

Wara dybdeintervjuet 21 russiske kvinner, og så særlig på hvilken effekt valg av klær kan ha for identiteten.

– Det er andre krav til hvilke klær utlendinger kan ta på seg dersom de skal slippe negativ oppmerksomhet. I Finnmark opplever russiske kvinner at det fortsatt er holdninger om at russisk kvinne + skjørt = prostituert, sier Wara til UiT.no.

– Klesstil blir en viktig forutsetning for å passe inn. Jeg har sett på om måten vi møter de som skiller seg ut, påvirker deres egen opplevelse av seg selv og mulighetene de ser når de bosetter seg i Finnmark, sier Wara.

Små nyanseforskjeller

Instituttleder for KVINNEFORSK ved UiT Norges arktiske universitet, Ann Therese Lotherington sier alle tilpasser seg når de kommer til nye plasser. Men hun oppfatter det norske samfunnet som intolerant når det kommer til aksept av utlendinger.

– Måten russiske kvinner pynter og kler seg på, er bare en nyanseforskjell fra det norske kvinner gjør. Dette må det norske samfunnet jobbe med seg selv på, mener Lotherington.

Tanja ​Skoglund synes Tatiana Waras doktorgrad er interessant, men den speiler ikke virkeligheten hennes.

– Jeg har ikke selv fått slike kommentarer. Men jeg kan tenke meg at det var reelt for ti år siden. Det er ikke noe artig å bli tatt på en slik måte, og jeg er glad jeg ikke har opplevd det selv, sier hun.