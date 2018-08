– Regjeringa kan bli stilt for riksrett

4. juni sa Stortinget ja til to nye norske satellitter for Nordområdene, uten å vite at satellittene er planlagt å bli det amerikanske forsvarets første kommersielle satellitter for ordinær drift.

Professor i statsvitenskap Trond Nordby reagerer på at det var næringskomiteen som behandlet satellittsaken i Stortinget, og ikke utenriks- og forsvarskomiteen.

– Regjeringa har prøvd å drukne formuleringen om at informasjonen skal kunne gjøres tilgjengelig for våre allierte i Nato, mener Trond Nordby.

Professor emeritus Trond Nordby oppfordrer opposisjonen på Stortinget til å stille mistillitsforslag. Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Forsvarsministeren bekreftet

Etter at saken gikk gjennom i Stortinget har NRK avslørt at en del av utstyret på de to satellittene kun er til kommunikasjon for amerikanske militære enheter, blant annet amerikanske ubåter med atomvåpen.

Resten av utstyret på satellittene kan også bli brukt av det amerikanske forsvaret. Opposisjonen på Stortinget (SV, Rødt og MDG), har reagert kraftig, og mener dette stiller Norge i en uheldig forbindelse med amerikansk atompolitikk.

– Dette betyr at Norge er alene i verden om å påta seg risikoen ved å koble USAs atomvåpensystem til våre satellitter, sa stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes i forrige uke.

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen har måttet innrømme at planleggingen av samarbeidet med USA har pågått i to år.

Forsvarsminister Frank-Bakke Jensen har opplyst om langvarig kontakt med det amerikanske forsvarsdepartementet om satellittsamarbeid. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Brudd på Grunnloven

Professor Trond Nordby hevder regjeringa har brutt Grunnlovens paragraf 82, som sier at Stortinget har krav på all relevant informasjon.

I innledningen i saksframlegget fra regjeringa til næringskomiteen i Stortinget står det ingenting om militært samarbeid med andre land:

Saksframlegget Ekspandér faktaboks «Det er i dag begrenset tilgang til bredbåndskommunikasjon i nordområdene. Dette skaper utfordringer for ivaretagelse av sikkerhets- og beredskapsrelaterte myndighetsoppgaver som sjøredning, oljeberedskap og krisehåndtering. Forsvaret har behov for stabil og sikker kommunikasjon ved operasjoner i norske farvann.»

Senere i saksframlegget er militært samarbeid om satellittene med andre land bare nevnt i en bisetning, men det står ingenting om samtaler og samarbeid mellom Norge og USA:

«Kapasiteten på satellittene vil benyttes av det norske forsvaret, allierte og internasjonale, kommersielle aktører.»

Nordby mener regjeringa kan bli stilt for riksrett, som kan ramme personer som begår rettsstridige handlinger i forhold til konstitusjonelle plikter.

– Formelt sett berører dette konstitusjonelt ansvar. Da vil det være aktuelt med en riksrettssak, men i praksis ser ut som alle slike saker etter 1884 og 1926, 1927 er blitt behandlet som mistillitsforslag. Et slikt forslag vil neppe få et flertall i Stortinget, men det er viktig å få dette belyst. Jeg håper noen i opposisjonen tar opp denne saken, sier Trond Nordby.

Høyres stortingsrepresentant og forsvarspolitiske talsperson Hårek Elvenes mener stortingsvedtaket om satellittene er basert på kunnskap og kompetanse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Støtter regjeringen

Forsvarspolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Høyre, Hårek Elvenes, avviser kritikken fra Trond Nordby.

–Trond Nordby får måtte mene hva han vil om den saken. Saken er behandlet etter Stortingets saksprosedyre slik at Stortinget har truffet et vedtak basert på kunnskap og kompetanse, sier Hårek Elvenes.

Det har ikke vært mulig å få et intervju med Arbeiderpartiets leder av utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget, Anniken Huitfeldt. I en kort tekstmelding går det fram at hun stiller seg bak regjeringen i denne saken uten begrunnelse.

Jusprofessor Eivind Smith sier regjeringa er pliktig til å belyse alle sider av en sak som legges fram for Stortinget. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Plikter å legge fram all informasjon

Professor Eivind Smith understreker at grunnloven gir regjeringa plikt til å legge fram informasjon om alle sider ved en sak.

– Regjeringa må både legge fram de viktigste opplysningene som taler både taler for og imot regjeringens forslag. Det innebærer at materialet må være så fullstendig at viktige sider av vedtaket og dets konsekvenser ikke blir underslått eller ikke omtalt, sier professor Eivind Smith.

Det amerikanske forsvaret mener de slipper å sende opp egne satellitter og dermed gjør seg mindre sårbar for angrep ved å utplassere eget utstyr på norske satellitter. I tillegg mener USA å spare 7,7 milliarder kroner.

Saksordfører for saken i Stortinget, Steinar Reiten, (KrF) har tidligere opplyst til NRK at han har vært ukjent med samarbeidet med USA.

– I tråd med forsvarspolitikk

I en e-post til NRK skriver kommunikasjonssjef i Nærings- og fiskeridepartementet, Trond Viken:

- Dreier seg om kapital Ekspandér faktaboks «Saken ble fremmet av næringsministeren fordi det dreier seg om et betinget tilsagn om egenkapital til Space Norway AS, et statlig selskap som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Stortinget ble informert i proposisjonen om at «Kapasiteten på satellittene vil benyttes av det norske forsvaret, allierte og internasjonale, kommersielle aktører.» Sakens forsvarspolitiske sider ble ytterligere redegjort for av forsvarsministeren under Stortingets behandling av et representantforslag den 14. juni i år. Dersom du har spørsmål om forsvarspolitiske sider av saken, ber vi deg kontakte Forsvarsdepartementet.»

Spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, Birgitte Frisch, har tidligere sagt til NRK at dette samarbeidet er i tråd med og en videreføring av eksisterende forsvarspolitikk.

I 2015 stilte professor emeritus Trond Nordby som 61.-kandidat for partiet Rødt i kommunevalget.