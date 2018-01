– Rart at han ble bedt om å ta med seg kontanter

Russiske Luba Kuzovnikova, som bor i Kirkenes og har samarbeidet tett med Frode Berg om kultursamarbeid med Russland, sier hun synes det er rart at Berg ble bedt om om å ta med 3000 euro i kontakter.

– Jeg forstår ikke at man i 2017 skal ta med seg kontanter. Kontanter bruker vi ikke i dagliglivet. Hvis man ville hjelpe noen i Russland er det mye enklere å bare overføre penger, sier Kuzovnikova.

Bekjente i Kirkenes stiller seg sterkt tvilende til at Berg skulle ha fått pengene i Kirkenes. Miljøet er lite og det ville raskt bli kjent, blir det hevdet.

Spionsiktede Frode Berg hadde 3000 euro på seg da han ble arrestert i Moskva. Foto: Privat / NTB scanpix

Berg ble arrestert 5. desember i Moskva av det russiske sikkerhetspolitiet FSB, anklaget for å ha mottatt hemmeligstemplede dokumenter om den russiske Nordflåten. De har siktet ham for spionasje.

PST: – Vi kan gjøre undersøkelser

Ilja Novikov, som er spionsiktede Frode Bergs russiske advokat, mener Frode Berg er uskyldig, men at de to som overleverte penger til Berg kan ha hatt tilknytning til russisk eller vestlig etterretning, eller blitt utnyttet av en slik tjeneste. Det er derfor knyttet stor interesse til hvem som overleverte penger til Berg.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier til NRK at de ikke har satt i gang åpen etterforskning.

– Vi kan naturligvis gjøre undersøkelser på annen måte, sier Bernsen, men vil ikke utdype dette.

Besøkte Oslo før Moskva-turen

Brynjulf Risnes har bekreftet at de kjenner identiteten til de to nordmennene som skal ha bedt Berg ta med penger til Russland. Foto: Hans Erik Weiby

Den norske advokaten til Frode Berg, Brynjulf Risnes, vil ikke kommentere om han har gitt navnene på de to til politiet.

Risnes sier han ikke vet om politiet har anholdt de to.

– Så vidt meg bekjent er det ingen pågripelser, skriver Risnes i en SMS til NRK.

Frode Berg reiste alene fra Gardermoen til Moskva med 3000 euro morgenen 4. desember, og hadde returbillett to dager senere. Risnes opplyser han hadde besøkt familie i Oslo før han reiste med Aeroflot.

Navngir ikke nordmennene

Det som er kjent om de to norske statsborgerne som ga Berg penger er at den ene var en nær bekjent som han hadde tiltro til, mens den andre var en person Berg ikke kjente.

Bergs russiske advokat Novikov har fortalt at Berg hadde pengene på seg da han ble pågrepet av russisk politi. Han skulle da være på vei for å sende pengene videre fra et postkontor.

Advokat Brynjulf Risnes sier det har vært et bevisst valg å ikke oppgi navnene på de to som ba Berg ta med penger til Moskva. Risnes sier at han først vil diskutere spørsmålet om offentliggjøring med Frode Berg.