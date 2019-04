– Politimesteren gjorde ikke noe ulovlig

Spesialenheten for politisaker har den siste tiden etterforsket politimester i Finnmark, Ellen Katrine Hætta, for blant annet korrupsjon.

Spesialenhetens foreløpige konklusjon på anklagene er at det ikke finnes holdepunkter for at det har skjedd noe ulovlig.

Det var avisen iFinnmark som først omtalte saken.

Årsaken til etterforskningen av politimesteren har vært et angivelig kjøp av snøskutere til Øst-Finnmark politidistrikt fra Hættas ektemann.

– Bakgrunnen for etterforskningen er at det har kommet et anonymt varsel om at jeg skal ha skaffet meg fordeler ved kjøp av egen bil, og at jeg har kjøpt snøskutere fra min mann, har Hætta tidligere uttalt til NRK.

– Ikke skjedd noe straffbart

Undersøkelsene til Spesialenheten har så langt ikke avdekket straffbare forhold.

– I selve saken har vi nå fått et ganske klart bilde om hva det gjelder, og det vi har kommet fram til er at det ikke er kommet opp noen opplysninger som bekrefter anklagen som kom inn, sier leder for etterforskningsavdelingen i Spesialenheten Halvor Hjelm-Hansen til NRK.

Spesialenheten for politisaker har vært på saken i rundt to måneder.

– Vi har gjennomført avhør og i dette tilfellet har vi gjennomgått en del dokumenter. Det er for å få et grundig nok bilde av det som eventuelt gjelder straffbare handlinger, sier Hjelm-Hansen.

Ellen Katrine Hætta fortalte tidligere at hun opplever det å bli etterforsket av Spesialenheten som surrealistisk. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Hætta bekreftet tidligere i vår overfor NRK at hun var under etterforskning, og at hun hadde status som mistenkt. Hun fortalte da at det kom svært overraskende på henne.

Politimesteren avviste at det noen gang hadde blitt kjøpt inn snøskutere fra en bedrift hvor mannen hennes jobbet i.

– Dette er en ren falsk anklage, som jeg syns er vanskelig å forstå som noe annet enn et ønske om å ville ramme meg og politidistriktet, sa Hætta.

Spesialenhetens etterforskning viser nå også mot samme konklusjon.

– Det som er et viktig forhold er at alt tyder på at disse snøskuterne er kjøpt av et firma som heter Nordgaard Motor AS, og at det ikke har noen direkte sammenheng med noe som politimesteren er knyttet til, sier Halvor Hjelm-Hansen.

Snart ferdig etterforsket

Advokat for Spesialenheten for politisaker, Halvor Hjelm-Hansen. Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Halvor Hjelm-Hansen sier at etterforskningen av politimester Hætta nå nærmer seg ferdigstillelse.

– Vi er snart ferdig med vårt arbeid på etterforskningsavdelingen, og det betyr at saken sendes til Sjefen for Spesialenheten som er den som skal foreta den påtalemessige vurderingen slik at det blir et vedtak i saken, sier Hjelm-Hansen til NRK.

Her blir den endelige konklusjonen i saken tatt, men Hjelm-Hansen sier det er stor sannsynlighet for at svaret blir det samme.

– Det peker i retning av at det ikke er noe straffbart som er blitt begått.

Ellen Katrine Hætta ønsker ikke å kommentere saken før hun har fått den endelige konklusjonen fra Spesialenheten.