– Planen var ikke å bruke sparepengene på sykehusopphold i Moskva

37 år gamle Kjetil Knutsen fra Tromsø er hardt rammet av multippel sklerose (MS). Som et siste forsøk for å stoppe sykdommen reiser Kjetil til en privatklinikk i Moskva for å få stamcelletransplantasjon. Denne behandling er ikke offentlig godkjent i Norge. Serien følger Kjetil gjennom 30 behandlingsdøgn i Russland. Se den første av i alt fire episoder her. Du trenger javascript for å se video.