– Per Sandberg vil få en velkomst han ikke vil glemme

Kystfolket varsler kamp for fisken og arbeidsplassene. Motstander er fiskeriminister Per Sandberg og hans forslag om å fjerne pliktsystemet for torsketrålerne. Det var et system som skulle sikre at råstoffet kom i land, og skapte arbeid langs kysten, men som i dag fungerer svært dårlig.

Og torsdag kveld braker det løs. Sandberg skal holde folkemøte i Vardø.

Hemmelighetsfull

– Jeg vil ikke gå ut med hvordan, men han vil få en velkomst han ikke vil glemme, og med et veldig klart budskap fra et samla folk. Ikke bare fra Vardø, men fra hele Varanger. Vi har også fått signaler på at politikere fra andre kommuner, både Vadsø og Tana, samt fylkespolitikere kommer til å stille, sier Eva Lisa Robertsen fra Vardø.

Som har et tydelig budskap å komme med.

– Hovedbudskapet er at fisken tilhører folket, og at det er den som skaper aktivitet langs kysten, sier hun.

– Dersom du bryter en lov, skal du ikke belønnes med å få 80 prosent av konsesjonene, sier Eva Lisa Robertsen fra Vardø. Foto: Arnstein Jensen

Fra fryselager til eksport

Og det er nettopp her kystbefolkningen mener systemet har sviktet, og kontrollen har vært for dårlig, slik at fisken har havnet på et fryselager i Tromsø, og derfra eksporteres i stedet for å gi arbeid på et fiskebruk.

En oversikt fra Norges Råfisklag viser at 85 prosent av trålerfangstene kommer på land i frossen tilstand, mens det er det ferske råstoffet som er aktuelt for videreforedling i Norge.

– Problemet er at dette ikke følges opp. Dersom du bryter en lov, skal du ikke belønnes med å få 80 prosent av konsesjonene, slik at vi sitter igjen med 20 prosent, påpeker Robertsen.

Eva Lisa Robertsen jobber i fiskeindustrien i Vardø, her fra dokumentaren "I skyggen av Snøhvit". Foto: Arnstein Jensen / NRK

Vil forklare

Når fiskeriminister Per Sandberg i kveld kommer til Vardø, så er det for å forsøke å forklare hvorfor han vil fjerne pliktsystemet. Folk langs kysten frykter at dette vil kun komme trålerrederiene til gode.

– Her i Vardø er det to bedrifter som sier at de trenger råstoffet for å starte produksjon. Om det er slik at de ikke kan benytte frossent råstoff, må man jo se om deler av kvotene kan overføres kystflåten, sier Robertsen.

Onsdag kveld var Per Sandberg i Melbu og informerte om hvordan bortfallet pliktsystemet vil berøre kysten. 400 mennesker møtte opp.