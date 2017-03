– Økt laksedødelighet er et forvarsel

Fiskehelserapporten for 2016 viser at hver femte laks døde før den kom til slakteriet. Det er en økning på sju millioner siden 2015.

Veterinærinstituttet har undersøkt hvordan det står til med helsa til oppdrettslaks i Norge og lakselus er den største utfordringen.

Tradisjonelt har man tatt i bruk medisiner for å drepe parasitten. Men på grunn av miljøhensyn og mer motstandsdyktig lakselus prøver man nå å regulere lusen på andre måter som gjør at laksen må håndteres i større grad.

– Det er en belastning for fisken. Spesielt fordi man gjerne må foreta denne behandlingen gjentatte ganger, sier Kari Olli Helgesen som er forsker ved veterinærinstituttet.

To motstridende ønsker

I 2016 var det derfor en seksdobling av ikke-medikamentell behandling som betyr at laksen må håndteres i større grad. Dette fører til en økt påkjenning for laksen, noe veterinærinstituttet mener er grunnen til at flere laks dør i norske merder.

– Selv om ikke-medikamentell behandling er gunstig med tanke på omkringliggende miljø er det ikke optimalt for fisken, sier Kari Olli Helgesen.

Hun mener regjeringas ønske om økt produksjon kan gå på bekostning av laksevelferden.

Elisabeth Wilmann i Mattilsynet mener oppdrettsnæringen først må få ned laksedødeligheten før produksjonen kan øke slik regjeringa ønsker. Foto: Mattilsynet

– Målet til politikerne er å øke produksjonen av laks. Dermed vil man også øke produksjonen av lakselus. Det er jo to hensyn som muligens vil kunne jobbe mot hverandre.

Hastverk heller enn dokumentasjon

Elisabeth Wilmann i Mattilsynet tror utviklingen skjer så fort at oppdrettsnæringen er mer opptatt av å ta den nye behandlingen i bruk, enn å vente på dokumentasjon på at den faktisk funker.

– Man må vite hvordan dette påvirker fisken. Det hjelper ikke at naboen har sett at det funker. Du må ha det dokumentert før du tar det i bruk

Forebyggende metoder

– Det vi vet fra tallene som næringen rapporterer inn til Fiskeridirektoratet er at dødeligheten på laks i sjø faktisk har gått ned siden 2002, sier Are Kvistad kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge.

Kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge Are Kvistad. Foto: Sjømat Norge

Kvistad sier vi ikke må glemme at det er lave lusenivå i anleggende langs kysten, men påpeker også at laksenæringen har en utfordring når det gjelder den økte dødeligheten blant oppdrettslaksen.

– Det har sin pris å holde så lave lusenivå som myndighetene har pålagt oss. Vi må kunne løse denne utfordringen på best måte, også for fisken.

Han mener oppdrettsnæringa må bli flinkere på forebyggende metoder mot lakselus slik at det er mindre behov for å håndtere laksen.