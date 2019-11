Spiondømte Frode Bergs hjemkomst til Kirkenes nærmer seg dag for dag. I kveld holder han pressekonferanse for å gi sin versjon av det som har hendt. Samtidig blir kritikken av Etterretningstjenesten stadig skarpere formulert.

Ordfører Rune Rafaelsen (Ap) i Sør-Varanger kommune mener det er helt naturlig å se på hvor det sviktet hos Etterretningstjenesten da Frode Berg ble arrestert.

– En etterretningsoperasjon skal ikke avdekkes, når det skjer har man gjort noe feil. De som er ansvarlige må prøve å lære noe av dette. Noen av lederne i E-tjenesten bør kanskje finne seg noe annet å gjøre, sier Rafaelsen.

– Må kunne benytte seg av lokal kompetanse

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener man vanskelig kan kritisere E-tjenesten for å rekruttere lokalt i Sør-Varanger.

– E-tjenesten rekrutterer etter hvilken kompetanse man trenger, og finner man den kompetansen i Øst-Finnmark må man kunne benytte seg av den, sier Bakke-Jensen.

– Bør personer som deltar i arbeidet med å skape et godt forhold til Russland brukes som agenter av E-tjenesten?

– Det er et umulig spørsmål. Etterretning handler om å hente inn informasjon slik at man har en best mulig situasjonsforståelse. Det er viktig også for barentssamarbeidet.

– Berg føler seg misforstått

Hverken Etterretningstjenesten eller forsvarsministeren vil bekrefte om Frode Berg var på oppdrag som agent for Norge. Berg ble pågrepet i desember 2017. Etter noen måneder i det beryktede Lefortovo-fengselet i Russland, sa Berg til norsk presse at han følte seg misbrukt.

Berg sa han hadde tatt med seg noe til Moskva, men hevdet det «ikke var snakk om noe ulovlig».

– Jeg hadde ikke anelse om dette da jeg kom til Moskva 4. desember. Jeg skulle bare på julegavehandel og besøke noen venner, sa Berg da.

Etter ytterligere noen måneder i varetekt, gjentok Berg til pressen i mai 2017 at han følte seg «lurt, men ikke truet». Berg erkjente overfor NRK at han hadde tatt med seg en konvolutt med penger, fordi «noen ba meg om det».

Berg fikk også spørsmål om hvordan det kjentes at folk nå visste at han hadde et oppdrag for Etterretningstjenesten.

– Jeg har det vondt. Det verste er situasjonen jeg har havnet i.

I den russiske dommen mot Frode Berg heter det han hadde med seg 15.000 euro, eller om lag 15.000 norske kroner, til Moskva. I dommen åpnes det også for at pengene skulle overleveres ved flere anledninger.

Forsvarer Brynjulf Risnes sa i går kveld at Berg ønsker å klare opp i misforståelser i løpet av kveldens pressekonferanse.

– Han har tidligere i prosessen vært ute og rettet kritikk mot norske myndigheter, og at han mente at han hadde blitt sendt ut på feil premisser. Deler av dette føler han har blitt misforstått, sier Risnes.

Rolig velkomst i Kirkenes

Berg har erkjent at han som pensjonist har tatt på seg flere oppdrag for norsk etterretningstjeneste, men sier at dette dreide seg om ren kurervirksomhet og ikke aktiv innsamling av informasjon.

Russisk etterretning hadde trolig full kontroll på møtene mellom Berg og hans russiske kontakt. De mener Berg samlet inn informasjon om nye ubåter til den russiske marinen.

I lokalsamfunnet i Sør-Varanger er det flere som nå er kritiske til Etterretningstjenestens «håndverk» i Frode Berg-saken.

– Vi som er innbyggere i Sør-Varanger kan ikke la etterretningstjenesten holde på som de gjør, sa Torbjørn Brox Webber, medlem i Bergs støttegruppe, til NRK i går.

Ordfører Rune Rafaelsen beskriver lettelse i Sør-Varanger over at Frode Berg nå er på vei hjem, og at det akkurat nå kjennes aller viktigst.

– Vi får se hva etterspillet blir for Etterretningstjenestens del, det viktigste nå er at Berg får ro og fred, og får være sammen med familien. Det hele har vært en menneskelig tragedie for ham, og familien skal få fred til å bearbeide det som har skjedd, sier Rafaelsen.