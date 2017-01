Den sterke vinden og mye nedbør gir alvorlig snøskredfare fra og med Mo i Rana og nordover til og med Vest-Finnmark.

I følge skredvarsklinga til varsom.no er snøskredfaren på nivå 3 i store deler av Nord-Norge.

– Det betyr at vi anbefaler at folk holder seg unna bratte fjellsider. Faregraden har gått opp fordi at det kommer vind og nedbør som gir nysnøflak i fjellsider mot øst og nord-øst, forteller snøskredvarsler i NVE, Jostein Aasen.

– En enkelt skiløper kan utløse skred

Han kommer med en klar oppfordring til alle som har tenkt seg ut i fjellet i Nord-Norge dag.

Snøskredvarsler hos NVE, Jostein Aase, kjenner godt til forholdene i fjellene i Norge. Han advarer folk å ferdes i bratte fjellsider i Nord-Norge i dag. Foto: Privat

– Det er absolutt grunn til å ta dette seriøst og holde seg unna bratte fjellsider, advarer Aasen.

Slik som værforholdene er nå er snøskredfaren så stor at en person alene kan utløse et middels stort skred.

– Nå mens været pågår er det mulig for en enkelt skiløper å løse ut et skred som kan gå ned en hel fjellside til det flater ut, sier skredvarsleren.

Skredfaren vil avta allerede i morgen når det vinden minker i store deler av Nord-Norge.

Les også: Ni av ti som dør i snøskredulykker er menn

Mange stengte veier og kolonnekjøringer

Kombinasjonen av sterk vind og snø gir også utfordringer langs veiene i Finnmark der det nå er en rekke kolonnekjøringer.

Stengte veier (sist oppdatert klokken 12:50):

Ev 69 Skarsvåg - Nordkapp

Kolonnekjøringer (sist oppdatert klokken 12:50):

Fv 98 Ifjordfjellet

Fv 888 Bekkarfjord - Hopseidet

Fv 889 Snefjord - Havøysund

Fv 891 Båtsfjordfjellet

Hos trafikksentralen til Statens vegvesen er det nå hektisk for å holde oversikten og gi folk langs veien de siste oppdateringene.

– Vi blir oppdatert kontinuerlig av brøytebilsjåførene som er ute til enhver tid. Straks det er endringer, så vet vi det og melder det videre, sier trafikkoperatør i Statens vegvesenTorill Brattbakk.

På NRKs egne trafikksider kan du holde deg oppdatert på hvilke veier som er stengte og hvor det er kolonnekjøringer til enhver tid.

Stiv kuling og mye snø har gjort at Statens vegvesen har stengt Ev 69 mellom Skarsvåg og Nordkapp. Foto: Skjermdump: Statens vegvesen

Les også: Her kommer de største klimaendringene

Uværet vil avta i løpet av dagen

Nå blåser sørvestlig stiv kuling langs store deler av Finnmarkskysten, og det er sterk kuling utsatte plasser.

Den sørvestlige vindretningen drar med seg mye nedbør fra havet og inn til kysten, forteller statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen.

– Temperaturene er rundt 0 grader på kysten, men det er kaldere luft ut i havet. Det er snø og snøfokk, rett og slett vinterlig, sier Pedersen.

Vinden vil avta iløpet av dagen, før vindretningen endrer seg til nordvest. Det vil gi nye snø- og sluddbyger som vinden tar med seg fra Barentshavet.

– Det er tett på satellittbildet mitt med snøbyger ut i havet. Når vinden dreier seg mot nordvest så dreier den først i Vest-Finnmark og etter hvert dreier den også i Øst-Finnmark, forteller Pedersen.