– Ledelsen i Etterretningstjenesten må vurdere sin stilling

Etter nær et og et halvt år i fengsel, startet rettssaken mot kirkenesværingen Frode Berg (63) i Moskva. Han er tiltalt for å ha spionert på Russland for norsk etterretning.

Tilbake i Sør-Varanger sitter et helt lokalsamfunn i sjokk. Flere tar nå til orde for at Etteretningstjenestens sjef, Morten Haga Lunde, må ta sin hatt og gå.

Kommunen helt på grensa til Russland har i over 25 år hatt et nært og tett folk-til-folk-samarbeid med naboene. Dette er et samarbeid regjeringen har støttet opp om.

– Dersom det er slik at norsk etterretning motarbeider norsk barentspolitikk, folkekontakten, da er det alvorlig. Det må få konsekvenser for dem som har satt i gang dette her, sier ordfører Rune Rafaelsen.

– Jeg skal være forsiktig med å uttale meg, men det finnes eksempler på godt og dårlig etterretningsarbeid. Dette er kanskje et eksempel på svært dårlig arbeid.

Under fengslingsmøter og ankebehandlinger har pressen fått være til stede, men når rettssaken mot Frode Berg starter 2. april blir det bak lukkede dører. Foto: Morten Jentoft / NRK

– Svært dårlig arbeid

Frode Berg var styremedlem i Pikene på broen, en kunst- og kulturorganisasjon som bygger vennskap på tvers av landegrenser. Derfor var det svært oppsiktsvekkende da han fortalte at det var to nordmenn som hadde bedt han reise over grensa på oppdrag for den norske etterretningstjenesten.

Berg har hele tiden nektet for at han er en aktiv spion for norsk etterretning, men sier at han ble lurt inn i det.

Ordfører Rafaelsen kjenner ikke detaljene bak møtene, men erkjenner at det er en uheldig sammenblanding av roller når en som er så aktiv i barentssamarbeidet samtidig jobber for de hemmelige tjenestene.

– Hvis etterretningstjenesten opererer på egen hånd uten å ha støtte fra norsk regjering, er det noen som bør vurdere sin stilling. Jeg har ingen grunnlag for å tro at noen har drevet «butikk i butikken», så derfor går jeg ut fra at det er Haga Lunde som er ansvarlig for det som har skjedd, sier Rafaelsen.

– Etterretningstjenesten har brukt Frode Berg, de har skadet folk-til-folk-samarbeidet, de har skadet Kirkenes-samfunnet, sier Trine Hamran. Hun er journalist, dokumentarist og forfatter, og har nettopp utgitt boken «En god nordmann». Foto: Knut Aaserud

– Har skadet lokalsamfunnet

Trine Hamran mener det er et forståelig krav fra ordføreren i Sør-Varanger. Hun er en av Frode Bergs nærmeste venner, og har nylig utgitt boken «En god nordmann».

Da hele Norge var i sjokk over spionsiktelsen mot den pensjonerte grenseinspektøren, var Hamran en av få som visste mer.

Hennes vurdering er at E-tjenesten har brutt EOS-kontrollovens paragraf 2, hvor det heter at man ikke utilbørlig skal skade samfunnets interesser. I tillegg mener hun de har brutt egne etiske retningslinjer.

De skal ha høyt etisk ansvar når de gjør vanskelige valg, det har de ikke gjort i dette tilfellet, mener Trine Hamran.

– De har brukt Frode som enkeltperson, som sivilist. Livet hans er ødelagt, og familiens liv er ødelagt. Og de har skadet Kirkenes-samfunnet, sier Hamran.

Frode Berg er en pensjonert grenseinspektør fra Kirkenes. 5. desember 2017 ble han arrestert i Moskva, anklaget for spionasje og for å ha som hensikt å overlevere hemmelige dokument med informasjon om den russiske marinen. Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– En menneskelig tragedie

Sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde, er bedt om å svare på påstandene. NRK har fått beskjed fra kommunikasjonssjef i E-tjenesten, Ann-Kristin Bjergene om at de ikke har noen kommentar til saken.

I Kirkenes er Rune Rafaelsen spent på hva som skjer framover. Han tror Frode Berg får en kraftig dom, men han håper det blir en diplomatisk løsning mellom landene som gjør at han kommer tilbake til familien sin.

– For meg er denne saken først og fremst en menneskelig tragedie. Han har det ikke bra. Alt kan skje, men jeg føler alle ser at han ikke er en stor fisk. Jeg er overbevist om en god løsning, og at Norge gjør alt de kan for å hjelpe Frode Berg, sier Rafaelsen.