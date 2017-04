– Kanskje jeg ser ut som en typisk terrorist

– Det sto en framfor meg og siktet på meg med maskinpistol, mens en sto rett over meg og siktet på meg med pistol. Jeg skjønte ikke noe og var veldig redd, forteller Kristoffer Mienna fra Hesseng i Sør-Varanger.

Hendelsen fant sted under en time etter terroranslaget i Stockholm. Mienna og kjæresten Johanna Jacobsen skulle hjem på påskeferie fra Fredrikstad.

Johanna Jacobsen og Kristoffer Mienna synes kontrollen var en skremmende opplevelse og savner en beklagelse fra det svenske politiet. Foto: Privat

På E4 nord for Sundsvall ble de stoppet av fire politimenn og beordret til å legge seg på bakken.

– Jeg var i sjokk. Kjæresten min ble bedt om å være stille mens hun lå på bakken og gråt, forteller Mienna.

– Rått og brutalt

Mienna ble ført inn i politibilen. Politimennene snakket kvast til han og sa han måtte skjønne at dette handlet om terror. Men det skjønte ikke Mienna, som hadde kjørt bil i ett den siste timen.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de plukket ut akkurat oss. Jeg har spekulert i om det er fordi jeg har mye skjegg. Kanskje jeg ser ut som en stereotypisk terrorist.

Kjæresten lå fortsatt på bakken og gråt mens politimennene ransaket bilen og lommene til Mienna. Etterpå fortalte politiet at de lette etter en mistenkelig bil, før de tok paret i hånda og kjørte av gårde.

– Vi sto igjen på motorveien i mange minutter. Kjæresten min gråt, og jeg var fortsatt skremt, sier Mienna.

Han har forståelse for at politiet har full beredskap, men synes det var en brutal situasjon.

– Jeg skulle ønske de tok kontakt og spurte hvordan det gikk. Man kan jo få varige mén av sånt. Jeg får flashback når jeg snakker om det, og vi sover dårlig. Det er definitivt det ekleste jeg har opplevd, sier Mienna.

Tipset om pistol

– Det er selvsagt beklagelig at dette rammet uskyldige, sier Peder Jonsson, pressetalsmann ved politiet Polisregion Nord.

Han sier at politiet fikk tips en halvtime etter terroraksjonen i Stockholm.

– Innringeren sa det var menn bevæpnet med pistol, og vi oppfattet det som troverdige opplysninger, sier Jonsson.

Politiet sendte ut flere patruljer, og en av dem mente at både Miennas bil og personene i forsetet stemte med signalementet.

Etter det Jonsson har fått opplyst, var også adferden deres egnet til å vekke oppmerksomhet, men han kan ikke utdype hva som ligger i det.

– Jeg kan absolutt forstå at det oppleves skremmende. Det er en inngripen med høy beredskap – for at ingen skal komme til skade, verken den man stopper eller politiet. De ble påsatt håndjern og kontrollert. I løpet av noen minutter var det klart at det ikke var snakk om noe kriminelt.