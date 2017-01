– Det vil alltid vanke en kommentar hvis du setter ut bruk på en fredag. Det gjør man bare ikke, sier styreleder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen.

Noen er ekstra forsiktige i dag når fredag og datoen 13 faller på samme dag. Også fiskere tar sine forholdsregler.

Arne Pedersen tror overtroen om å ikke starte fiske på fredager handler om å få en lettere start på helga. Foto: Nils Henrik Måsø

– Å fiske på fredag er ikke bra, og spesielt ikke fredag den 13. Får du fisk i dag, så slipper du ut den første for å unngå ulykke, sier Pedersen.

Han vet ikke hvorfor denne overtroen oppstod blant fiskere, men tror det kan ha en praktisk grunn.

– Kanskje var det en fin anledning for å slippe å starte et fiske mot helga. Da kunne man si at det betyr ulykke å starte en sesong på en fredag. Vi venter til mandag.

Jesus og norrøn mytologi

Selv om det først er på slutten av 1800-tallet at man finner de første fortellingene om fredag den 13., kan bakgrunnen til ulykkesdagen spores lenger tilbake.

– Jesus ble forrådt av Judas under sitt siste måltid med apostlene. Det var 12 apostler og Jesus, altså 13 til bords, sier museumsdirektør ved Tromsø Museum, Marit Anne Hauan.

Jesus og hans 12 disipler på bildet «Nattverden» av Leonardo da Vinci. Til sammen er de 13 til bords på dagen Jesus ble forrådt av Judas, ifølge bibelen. Foto: ANTONIO CALANNI / AP

13 som ulykkestall finner vi også i norrøn mytologi.

– Den gode guden Balder var en av 13 guder i Valhall. Han ble myrdet av Loke. På en måte er Balder en norrøn Jesus, og Loke en norrøn Judas.

At fredag er en ulykkesdag henger sammen med at Jesus ble korsfestet på en fredag forteller museumsdirektøren.

Sitter aldri på rad 13

At folk opplever dagen som en ulykkesdag kan ha sammenheng med at media minner oss på det, mener Hauan.

– Når man er uheldig på en dag som er sagt å være en uheldig dag så husker man det bedre enn om man er uheldig på en vanlig onsdag i april.

Marit Anne Hauan er direktør ved Tromsø Museum. Hun tar sine forholdsregler og velger å unngå tallet 13. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

Også museumsdirektøren tar sine forholdsregler når hun møter på det som historisk er et ulykkestall.

– Jeg sitter aldri på rad 13 på flyet, og bor aldri i etasje 13 på et hotell, sier Hauan.

– Ja til flere fredager den 13.

Informasjonsdirektør i If forsikring, Jon Berge. Foto: If forsikring/Kilian Munch

Statistikken hos forsikringsselskapene forteller at det ikke er flere ulykker på fredag den 13. i forhold til en vanlig dag.

På fredager generelt skjer det flere hendelser enn andre dager, men på fredag den 13. er det litt færre hendelser enn normalt, forteller informasjonsdirektør Jon Berge i If forsikring.

– Folk tenker nok ekstra på det, så da blir det mindre ulykker og personskader. Ja til flere fredager den 13. er dagens oppfordring, ler Berge.