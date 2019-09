– Jeg ønsker å be folk være tilbakeholdne med å spre rykter

Etter at nødetatene fikk fraktet de omkomne ut av ulykkesområdet sent søndag kveld, konsentrerer politi og havarikommisjon seg nå om å finne årsaken til ulykken.

– Det er et veldig krevende ulykkessted å jobbe i, vi jobber iherdig for å samle mest mulig informasjon om hva som har skjedd der oppe, sa lensmann Øyvind Lorentzen på en pressekonferanse i formiddag.

Lensmann Øyvind Lorentzen beskriver ulykkesområdet som svært krevende å jobbe i. Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Venter på produsenten

Statens havarikommisjonen for luftfart venter nå på hjelp fra franske kolleger. Både representanter fra produsenten Airbus og den franske havarikommisjonen er ventet til Alta ved 14-tiden mandag.

– Det er viktig for oss å ha produsenten med på arbeidet på ulykkesstedet. Hvis vi skulle finne tekniske feil ved helikopteret, vil vi kunne se det samme som de som har laget helikopteret. Produsenten har bedre mulighet til å kjenne igjen komponenter som er ødelagte, sier avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for luftfart.

– Det er ikke gitt at vi klarer å gjøre rede for alle komponenter, med de skadene vraket har.

Avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Statens havarikommisjon for luftfart, leder arbeidet med å finne årsaken til helikopterulykken utenfor Alta. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Totalt 30 ulykker i Norge

NRK har gått gjennom alle helikopterulykker i Norge de siste årene. Før ulykken i Alta sist lørdag hadde totalt 12 mennesker omkommet i ulykker med helikoptertypen Airbus AS 350 (tidligere Eurocopter). Med ulykken i Alta er det totale dødstallet for helikoptertypen oppe i 18 i Norge.

– Airbus AS 350 er det mest brukte helikopteret i Norge. Det er ikke unaturlig at vi opplever ulykker med et helikopter som det finnes så mange eksemplarer av. Jeg har ikke opplysninger om at helikopteret er overrepresentert i ulykkesstatistikken, sier Halvorsen til NRK.

Det var et slikt helikopter, av typen Airbus AS 350, som styrtet sist lørdag. Foto: AIRBUS, HANDOUT, TT Nyhetsbyrån / NTB scanpix

For åtte år siden styrtet et helikopter av samme typen i Ullensvang i Hordaland. Også da begynte det å brenne etter styrten. Havarikommisjonen slo den gang fast at helikopteret hadde kommet delvis ut av kontroll etter å ha gjennomført brå manøvre i lav høyde.

Siden 1987 har det vært en rekke ulykker med helikoptertypen som styrtet i Alta lørdag. Teknisk feil var årsak til bare to av 29 ulykker.

– Vi har ingen indikasjoner på at helikoptertypen står tilbake for andre helikoptertyper, sier Halvorsen.

– Kjenner ikke til feil

Foreløpig er det ingen indikasjoner på at det har vært tekniske feil med helikopteret, men dette er også tema for undersøkelsene som nå skal gjøres.

– Det vi har formidlet er at vi ikke er kjent med at det var tekniske feil på helikopteret forut for ulykken. Vi undersøker området rundt vraket for å være sikker på å finne eventuelle deler som har falt av, men har heller ingen indikasjon på at dette er tilfellet, sier Halvorsen.

Det er dårlig vær i ulykkesområdet mandag, og dette kan komme til å forsinke undersøkelsene.

Politiet kritiserer rykteflom

Lensmann Øyvind Lorentzen konstaterer at det går svært mange rykter om hva som har forårsaket ulykken.

– Jeg ønsker å be folk være tilbakeholdne med å spre rykter om helikopterulykken. Politiet vil slippe ut informasjon så snart vi kan, men vi kan ikke gå ut og dementere rykter for enhver pris, det kommer an på hvor vi står i etterforskningen. Vi kan ikke risikere at vitner blir påvirket av at vi går ut med informasjon som avkrefter rykter, sier Lorentzen.