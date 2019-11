– Det var uklart hva de ville, men det virket slik at de ville ha en dialog.

Administrerende direktør Atle Berge i Ølen Betong Murmansk ble kontaktet av representanter for norsk etterretningstjeneste som ønsket at han skulle gjøre oppdrag for dem i Russland.

Berge sier han avviste forespørselen. I 2016 ble han arrestert av den russiske sikkerhetstjenesten FSB, og holdt i varetekt i flere timer.

Tidligere har NRK fortalt om hans kollega Kurt Stø som ble truet med pistol i avhør.

– Han ene fikk et sinneanfall. Han dinglet med pistolen og plutselig presset han den mot hodet mitt. Da er du ikke høy i hatten, har Berge sin kollega Kurt Stø tidligere i år sagt til NRK.

Kurt Stø ble i 2015 pågrepet av FSB i Murmansk etter at han skal ha hatt kontakt med PST i flere år. I dag sliter han med å sove etter hendelsen i Russland. Foto: Bård Wormdal / NRK

Nå forteller Berge at også han ble utsatt for press med både pistol og sprøyter.

Berge som driver en betongfabrikk i Murmansk, sier han ble utestengt fra Russland i ti år på grunn av besøket fra E-tjenesten.

I februar i år ble det klart at norske myndigheter må svare for seg i retten etter at selskapet Ølen Betong ble viklet inn i anklager om spionasje i Russland. Staten avviser imidlertid at de har noe erstatningsansvar. Rettssaken starter i januar neste år.

– Ikke uvanlig

– Det er ikke uvanlig at etterretningstjenesten bruker folk som ikke har etterretningsfaglig bakgrunn, sier tidligere leder for E-tjenestens avdeling E14 Ola Kaldager.

Han tror ikke Frode Berg hadde fått spesielt mye opplæring.

Etterretningseksperten mener heller ikke det er uvanlig å bli utsatt for den typen press Atle Berge fra Ølen Betong beskriver.

– Ikke uvanlig at E-tjenesten bruker folk uten etterretningsfaglig bakgrunn sier tidligere leder for E-tjenesten, Ola Kaldager. Foto: Kari Skeie / NRK

Likevel tror han ikke den tidligere grenseinspektøren Frode Berg er blitt utsatt for tilsvarende metoder.

– At de skulle utøve vold mot ham, det tror jeg ikke. Men at de har kjørt ham veldig hardt mentalt, det er det ikke tvil om, sier Kaldager.

Frode Berg kom i helgen hjem til Norge etter å ha sittet nesten to år i et russisk varetektsfengsel. Det er ventet at Berg skal holde en pressekonferanse i løpet av uka.

EOS-utvalget som står for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste, undersøker nå om Frode Bergs rettigheter kan være krenket, og om etterretningstjenesten har operert innenfor loven.

Kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten svarer følgende på kritikken om verving av agenter i Finnmark:

– Å kommentere påstander og kritikk i denne saken vil innebære en avkreftelse eller bekreftelse av hvem som arbeider for eller har oppdrag for E-tjenesten. Det er graderte opplysninger, og det kommenterer vi aldri. Dette er et viktig prinsipp, og helt nødvendig for å ivareta våre oppgaver og beskytte kilder, kapasiteter, metoder og operasjoner. Vi kommer ikke til å fravike dette prinsippet i denne saken.