– Høres ut som en spøk at Helse Nord ber gravide «planlegge» fødselen sin

– Jeg synes det hele høres ut som en spøk. Jeg synes det er uansvarlig, og tror ikke de ansvarlige forstår hvordan det er å bo ute i distriktet, sier Marlyn Nilsen Olavson.

Olavson er høygravid og bor i Båtsfjord. Om en snau uke hentes barnet ut med keisersnitt på Kirkenes Sykehus, 24 mil og en fjellovergang fra Båtsfjord. Til det skjer, håper Marlyn at barnet holder seg i ro i magen.

Krisen i luftambulansetjenesten har gjort at Geir Tollåli i Helse Nord, ber gravide kvinner være i nærheten av sykehuset en uke før termin. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Den krevende situasjonen i ambulaseflytjenesten har gjort at Helse Nord nå har sendt ut en pressemelding med en henstilling til gravide.

I pressemeldingen skiver fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli følgende;

Vi har fortsatt en ustabil situasjon i ambulanseflytjenesten. Hovedregelen er at risikogravide og førstegangsfødende bør oppholde seg i rimelig nærhet til institusjonen de skal føde på den siste uken før termindato.

Mener Helse Nord skyver på ansvaret

Marlyn Olavson innrømmer at hun har vært mye engstelig etter alle problemene med ambulanseflyene. Hennes første fødsel ble dramatisk. Dengang ble barnet i full fart hentet ut med keisersnitt.

– Vi har jo ikke fast jordmor her i Båtsfjord, så dersom det skulle skje noe, må jeg få hjelp av turnuslegene her. Jeg får stadig meldinger fra familie og venner som ber meg knipe igjen, for nå står ambulanseflyene på bakken.

Leder i Finnmark Venstre Leif Gøran Wasskog, opplever oppfordringen fra Helse Nord som sterkt kritikkverdig. I en e-post skriver han at Helse Nord skyver ansvaret over på pasienter og gravide.

– En slik henstilling skaper bare angst og uro hos de vordende mødre. Det er en ansvarsfraskrivelse, skriver Wasskog.

Statsminister Erna Solberg sier hun forstår bekymringen i nord, samtidig mener hun situasjonen har normalisert seg.

Forstår engstelse i nord

Statsminister Erna Solberg svarte på flere spørsmål om beredskapen i Nord-Norge, da hun stilte i Stortingets spørretime onsdag formiddag.

Hun forstår at ambulansefly som står på bakken, skaper engstelse i nord, men mener samtidig at situasjonen har normalisert seg.

– Regjeringen jobber med planer for hvordan vi kan sikre beredskapen og i hvilken grad den nye leverandøren kan levere tidligere. Det kan hende at vi må forhandle med Babcock om de kan starte før, sier Solberg til NTB.

Babcock og Lufttransport Ekspandér faktaboks Lufttransport FW har gjennom 25 år drevet luftambulansetjenester på kontrakt med Staten, i dag representert ved Luftambulansetjenesten HF. Kontrakten for tjenesten fra juli neste år ble avgjort våren 2017, der vinneren av anbudet altså var svenske Babcock SAA. Resultatet var at det utviklet seg en alvorlig konflikt, som ifølge Lufttransport kan true flysikkerhet og tilgjengelighet for ambulanseflytjenesten.

Luftambulansetjenesten i krise

Under spørretimen var Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad, bekymret for situasjonen i nord.

– Pasientenes akuttmedisinske sikkerhet er ikke noe som kan vente. Dersom dette fortsetter kan vi i løpet av høsten få en helt uhåndterlig situasjon, advarte Arnstad.

Senterpartiet og SV støtter foreløpig Rødts forslag om å annullere anbudskonkurransen. Helsekomiteen skal avgi sin endelige innstilling torsdag.

Gjør seg klar til fødsel

Mens politikerne på Stortinget diskuterer situasjonen, prøver Olavson å samle overskudd før det nye barnet skal komme.

Hun har aldri vurdert å reise til sykehuset tidligere, for familien har en liten sønn som også trenger pass og omsorg.

– Jeg prøver å kose meg og ta det rolig så barnet mitt holder seg i magen til hun skal hentes ut, sier Marlyn Olavson i Båtsfjord.