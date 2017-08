– Gå på søppeltur i norsk natur

Denne sommeren har Anita Sem Henriksen valgt ut en rullesteinsstrand nær hjemmet som oppryddingsobjekt. Her fyller sørøyværingen en søppelsekk på et drøyt minutt.

Det synes ikke fra veien, men når man tar seg ned til den noe utilgjengelige stranda ligger gamle fiskeredskaper, flasker, emballasjer og noen enslige sko strødd overalt.

– Jeg må nok utvide dette sommerprosjektet, sukker Henriksen.

Mer søppel klarer ikke en person å bære opp skrenten. Til tross for Henriksens innsats, ser man knapt noen endring på den forsøplede stranda nedenfor. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Kjører egen mini-aksjon

Forskere anslår at 15 tonn med plast havner i havet hvert minutt. Plast brytes omtrent ikke ned og forsvinner ikke av seg selv. Allerede i 2050 kan det være like mye plast som fisk i havet.

Slike beregninger bekymrer en småbarnsmor.

– Man vet at avfall hoper seg opp og danner gigantiske øyer i Stillehavet. Men mange er ikke klare over hvor mye søppel som kommer i land på norsk jord. Og her kan faktisk hver og en av oss utrette noe, sier Henriksen.

Derfor deler hun inntrykk, dikt og foto av søppel fra ryddeturene sine på Facebook. Hver gang en bekjent skriver at de har blitt inspirert av eksempelet hennes og gått en søppeltur, er det en personlig seier.

Søppelet til tross, er det en vakker strand. Henriksens sommerprosjekt er å rydde den. Du trenger javascript for å se video. Søppelet til tross, er det en vakker strand. Henriksens sommerprosjekt er å rydde den.

Givende hobby

– Jeg har lenge tenkt at jeg må finne meg en hobby. Søppelplukking gir meg mening, smiler Henriksen.

Hun engasjerte seg for miljøet allerede i barndommen, da hun skrev og tegnet «miljøaviser». Nå prøver Henriksen å krøke fremtidige miljøforkjempere. Hun er nemlig lærer.

– Vi går jo allerede mye på tur med klassen. Da er det ikke vanskelig å ta med noen søppelsekker og fylle dem, sier hun.

Henriksen mener mange nordmenn har et alvorlig holdningsproblem når det gjelder å ta vare på miljøet, og ønsker seg kampanjer som skal få hele landet ut i fjæra med søppelsekk.

​

Anita Sem Henriksen tror mange ikke er klare over hvor mye søppel man kan finne på en avskjermet strand i norsk natur. Det er nemlig snakk om veldig mye. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ifølge Henriksen er én ting er sikker: Våre politikere snakker ikke nok om verdens plastproblem.

– Norge er ikke et stort land i global sammenheng, men alle monner drar. I en ideell verden hadde politikerne stått på barrikadene og lovet å gjøre sitt for rense havet for plast, sier en skuffet Henriksen.

Foreløpig har ikke engang partiet som hun får nyhetsbrev fra, nevnt søppel, miljø eller klima i valgkampen.

– I år er jeg usikker på hvem jeg skal stemme på, innrømmer Henriksen.

Banker hjertet ditt litt raskere av ordene klima, miljø, olje, gass, søppel og landets fremtid? Da bør du få med deg folkemøtet med aktuelle stortingspolitikere i Hammerfest som NRK sender direkte i kveld her og på NRK2.