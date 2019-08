– Folk slutter å gå på festival på grunn av skravlingen

– Det er en oppsiktsvekkende nyhet for oss som spiller mye festivaler, sier Unni Wilhelmsen.

Den store debatten om skravlerne som saboterer andres musikkopplevelse tok av etter Led Zeppelin-legenden Robert Plants konsert i Bodø i juni. Plant måtte ta et oppgjør med publikum og be dem dempe skravlingen.

Unni Wilhelmsen Foto: Backstage Management og Produksjon AS

Wilhelmsen benyttet anledningen til å ta opp problemet på Facebook.

– Det har vært overveldende engasjement, sier hun til NRK.

– Det er over 4500 delinger og 1200–1300 kommentarer. Dette var folk opptatt av, ja!

Har gitt opp

Artisten sier hun har lest hver eneste kommentar hun har fått.

– Det er overraskede mange som sier at de blir sprø og har sluttet å gå på festivaler på grunn av bråk. Det er alltid lett for dem det gjelder å si at «da er de gamliser og har ikke noe der å gjøre», men jeg har regnet meg fram til at 15–20 prosent av dem som har skrevet inn, har sluttet å gå på festivaler. Det er trist, sier Wilhelmsen.

Hun holder gjerne skravledebatten varm en stund til. Denne uka starter det en rekke festivaler fra nord til sør i landet, fra Varangerfestivalen til Øyafestivalen og Sildajazz.

Truet med bank

Kommentarene på Facebook tyder på at folk sjelden når fram med å hysje på sidemannen.

– Man blir utelukkende behandlet som ubehagelig, truet med bank, man blir latterliggjort og sett ned på, sier Wilhelmsen.

– Jeg har lest mange eksempler på sånt som «gå et annet sted og hør» eller latterlige kommentarer som «du er liksom på konsert, du?», som om det er den som vil høre musikken som har feil.

Robert Lundgren er sjef for Varangerfestivalen, og mener publikum har blitt stadig mer taletrengte de siste årene.

– Særlig konserter med lavt volum, der det er nært og sårt, kan bli fullstendig ødelagt av skravling i publikum.

Enklest med «smale» artister

Lundgren sier at publikum i noen sammenhenger kan nå fram med en oppfordring til de støyende:

– Det avhenger av om det er et stort navn som står på scenen. Hvis det er en veldig kjent artist som spiller lavt, kan det bli et problem likevel. Men hvis det er en smalere artist som spiller lavt, er selvsensuren veldig god.

Også en lokal finnmarkshelt som joikeren Elle Márjá Eira måtte leve med en del støy i salen da hun spilte på Varangerfestivalen. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Havnafestivalen i Nordland fikk ros da de etablerte et eget tilbud for de mest skravlesyke, vekk fra scenen. Varangerfestivalen har hatt et sosialt tilbud i et telt på torget i Vadsø i flere år, men de andre konsertscenene har likevel ikke vært spart for problemet.

Robert Lundgren Foto: NRK

Lundgren sier at det er vanskelig å holde styr på hundrevis av publikummere. Men i år vil de innlede konsertene med å oppfordre folk til å holde stilt – og be vaktene prøve å være litt mer aktive mot hver enkelt som skaper støy. De er ikke nødvendigvis så lett, mener festivalsjefen:

– Det kan sette vaktene i litt ukomfortable situasjoner. Når du skal be folk om å roe seg ned, kan det jo komme ting tilbake.