Det har vært mye vær på Magerøya de siste ukene. Noe flere av kommunenes fiskevær har fått merke godt. I Kamøyvær har bygdefolket vært isolert i en rekke dager den siste tiden. Bygdelagsleder Hugo Salamonsen mener beredskap er en mangelvare i hans kommune.

– Jeg føler ikke vi har noen beredskap, og der er noe jeg føler vi har behov for, sier Salamonsen.

– For vi har vært avstengt siden mandag, og det er bare seks dager siden sist vi var avstengt i fire dager legger han til.

– Så beredskap er en mangelvare.

Kamøyvær isolert siden mandag: – Ingen beredskap her Du trenger javascript for å se video.

Får ikke basisvarer

Beredskapsansvarlig i Nordkapp kommune forstår bygdelagslederen i Kamøyvær. I kommunen er alle bygder og fiskevær ikke bare isolert fra fastlandet, men også mellom hverandre.

Det fører til vanskeligheter med å få basisvarer inn, forteller Magda Filonowicz, beredskapsansvarlig i Nordkapp kommune.

– Det er en stor dugnadsånd som holder de små samfunnene oppe, sier hun, og peker blant annet på fiskebåtene som onsdag måtte bytte ut fisken med melk og brød til innbyggerne.

Slik ser det ut i Finnmark på skjærtorsdag på veiene. Foto: Statens vegvesen / Skjermdump

Mer ekstremt enn før

Men mange av de små stedene er det ikke lett å komme fram til, ikke engang sjøvegen når det er dårlig vær. Filonowicz spør seg hvordan Statens vegvesen, som er førsteberedskap på veiene i Finnmark, prioriterer mellom bygdene.

– Jeg tror alle mannskap står på og gjør jobben sin. Derimot er omfanget mye mer ekstremt og større nå enn vi har vært vant med på vinterstid. Jeg lurer på om det er tilstrekkelig kapasitet vegvesenet disponerer, sier hun.

Filonowicz mener det er en rekke forhold sentrale myndigheter burde se på.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Oddbjørg Mikkelsen, opplyser at de har alt av mannskap ute, men at det ikke er mulig å være på alle plasser til enhver tid. Foto: Ida Louise Rostad / NRK

Går skred på nye steder

Det er en krevende situasjon nå, innrømmer avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Oddbjørg Mikkelsen.

Rundt 30 strekninger er stengt på grunn av ras, fare for ras eller uvær.

– Uvær er vi vant med, det har vi flere av i løpet av vinteren. Det som er spesielt nå er at det går skred der vi ikke forventer at det går skred, sier hun.

Mikkelsen sier de har vært forberedt på slike forhold, og at de har full beredskap gjennom hele påsken.

– Men at det blir over et så stort område som nå, nesten hele Finnmark med unntak av indre strøk – det er krevende. Det er ikke bare å være ute på alle plasser til enhver tid.

Hun oppfordrer likevel folk til å tenke seg nøye om før de legger ut på tur.

– Hvis du kan, bør du vente, sier Mikkelsen.