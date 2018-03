– Fjellet er farlig akkurat nå

Hovedredningssentralen i Nord-Nord og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) opplyser at det er snøskredgrad fire i Troms og Finnmark de kommende dagene. Det betyr stor skredfare, og det er forventet at det kan komme naturlig utløste skred.

– Vi tror det har gått flere skred enn det vi har fått melding om, sier vaktleder i snøskredvarslingen hos NVE, Heidi Stranden.

Mange skred over veiene

Det har gått minst 35 skred siden helga på E69 til Honningsvåg og Nordkapp og på Magerøya. På fylkesveg 173 er det gått tre skred det siste døgnet, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

– Skredene er gått på stengte veger. Det viser nødvendigheten av at vegene er stengt og at skredfaren fortsatt er ekstremt stor, sier Kurt Mørk Eriksen, prosjektleder for drift og vedlikehold i Finnmark.

Bygda Oldervika ble isolert og strømløs av et skred onsdag kveld.

En 35 år gammel mann mistet livet etter å ha blitt tatt av et snøskred i Kildal i Nordreisa i Troms torsdag kveld.

Sikkerhet trumfer alt

– Statens vegvesen har ansvaret for når veiene stenges og åpnes. Denne avgjørelsen tar vi i samråd med entreprenørene og skredeksperter både internt og eksternt. Vi har full forståelse for at stengte veger får konsekvenser, men vi har ingen andre valg.

– Sikkerheten er viktigst. Vi stenger når det er nødvendig og åpner ikke før det er forsvarlig å åpne, både av hensyn til de vegfarende og egne mannskaper, fortsetter Mørk Eriksen.

Det har vært en spesiell vinter i Troms og Finnmark i år. I lengre perioder har det ikke kommet noe nedbør, og det har samtidig vært kaldt. Heidi Stranden betegner det som en arktisk ørken.

Det har gitt svake ustabile lag under de store snømengdene som har kommet langs kysten av Troms og Finnmark de siste dagene.

– De polare lavtrykkene trigger det svake underlaget. Så det gjør ting svært usikkert. Derfor tar vi varslingen dag for dag, sier Stranden.

Del informasjon

Snøskredvarslinga oppdaterer sitt skredvarsel klokken 16.00 hver dag. De håper også folk kan være med å bidra med informasjon om hvor skred går.

– På appen regObs registrer vi observasjoner på fjellet. Det er en måte å dele data på, og får vi meldinger her kan vi legge til i vår varsling, oppfordrer Stranden i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Overvåker vegnettet

Det er usikkert når veier kan bli åpnet for trafikk. Kurt Mørk Eriksen i Statens vegvesen ber folk bruke deres tilbud for å få siste nytt.

Få oppdatert informasjon informasjon om veiene hos Statens vegvesen.

– Vi overvåker vegnettet hele tiden og gjør vurderinger kontinuerlig. Dersom veien er trygg og klar for trafikk, åpner vi.