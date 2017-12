– Familien synes situasjonen er vanskelig. De håpte at alt var en misforståelse, og at saken skulle løse seg raskt. Nå begynner de å innse at det blir jul uten Frode Berg, sier forsvarer Brynjulf Risnes.

Det var 5. desember at Frode Berg ble arrestert i Moskva. Lenge var det ikke kjent hvorfor den tidligere grenseinspektøren, som har vært en forkjemper for norsk-russisk samarbeid, var pågrepet.

Russiske myndigheter og russisk media bekreftet tirsdag at Berg er arrestert og siktet for spionasje, og for å ha vært i besittelse av hemmelige dokumenter om den russiske marinen. Kirkenes-mannen kobles til den 24 år gamle russiske Aleksej Zjitnuk, som ble arrestert og mistenkt for landsforræderi tidligere denne måneden.

– Familien stiller seg uforstående til at Berg skal ha drevet med spionasje, sier forsvareren.

Den pensjonerte grenseinspektøren Frode Berg gikk i 2016 hardt ut mot regjeringens omstridte gjerde på den norsk-russiske grensen. – En ufin symbolsk handling overfor Russland, sa han da. Foto: Amund Trellevik/NRK

Alvorlig siktelse

Saken er svært belastende for familien, særlig fordi de får så lite informasjon, sier forsvareren.

– Man får inntrykk av at det er nokså mye hemmeligheter fra russisk side i denne saken. Det er veldig lite informasjon å få.

Frode Berg er varetektsfengslet med grunnlag i paragraf 276 i den russiske straffeloven, bekrefter Lefortovo-domstolen. Den omhandler spionasje, og har en minstestraff på 10 år.

– Det er veldig alvorlig, og en av de alvorligste siktelsene man kan få i Russland. Det gjør familien ekstra bekymret. Når det ikke har løst seg raskt, forstår de ikke helt hva som foregår, sier Risnes.

– Relativt hjelpeløse

Forsvareren, UD og familien forsøker nå å samle mest mulig informasjon om saken. Frode Berg har fått oppnevnt en russisk advokat, men hvem dette er har forsvareren heller ikke fått vite.

– Det sier noe om graden av hemmelighetskremmeri her. Det er slik det oppleves, at det er veldig hemmelig.

Den russiske domstolen melder at Berg er varetektsfengslet fram til 5. februar. Brynjulf Risnes er usikker på om Norge får gjort noe for Berg før den tid.

– Jeg aner ikke. Den russiske advokaten blir nøkkelen her. For å få han ut av fengsel må vi få tilgang på han. Og før det er vi relativt hjelpeløse, sier han.

– Men vi gjør alt for at Frode Berg skal ut av fengsel så fort som mulig, sier Risnes.

Tidligere Moskva-korrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld sier han ikke kjenner til en lignende sak. Foto: Kristian Elster / NRK

Ingen andre tilfeller

Tidligere utenrikskorrespondent for Russland, Hans-Wilhelm Steinfeld sier han ikke kjenner til andre nordmenn som har vært i en lignende situasjon.

– Dette har ikke skjedd før, at en nordmann er arrestert og siktet for spionasje i Russland/Sovjetunionen. I hvert fall som vi vet om, sier Steinfeld.

I fjor ble direktøren for Ølen Betong i Murmansk, Atle Berge, nektet innreise i Russland i ti år framover. Årsaken her skal også ha vært anklager om spionasje.