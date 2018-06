– En opplevelse jeg ikke vil ha i reprise

De våte trærne blafret i vinden, og bållukten snek seg inn i nesa. Alene i Altaelva nøt fiskeren Åsmund Abrahamsen nattestillheten og drømte om årets første storlaks.

Det var natt til tirsdag, og ingen andre å se. Plutselig hørte han et plask. Og som laksefiskere flest er han ekstra var på slike lyder.

Så oppdaget han en elgku med to kalver som sto på andre siden av elva, som ikke klarte å gå på land.

Det var stri strøm og vanskelige forhold i elva.

– Elgkua hadde nok feilberegnet strømmen litt, for den kom rett mot meg. Så det kunne blitt dramatisk, tenker Abrahamsen tilbake.

Åsmund Abrahamsen har vært ute og fisket hver dag den siste tiden. Han synes det er ekstra deilig når han får være alene i elva. Denne laksen på ti kilo ble fanget i fjor. Foto: privat

Med frykten i hvitøyet

Fiskeren tok opp telefonen for å filme – for som fiskere flest, har han opplevd mye rart i elva. Han sto helt stille, og vente på hva som eventuelt ville skje. For den lille familien kom rett mot han!

– Elgkua var til slutt fem meter fra meg, og stirra meg i øynene. Kalvene svømte like rundt føttene på meg, forteller Abrahamsen.

Han fryktet at elgkalvene skulle komme bak ryggen hans, for da hadde han havnet mellom mor og barn. Da tror han at han nok ikke hadde stått der i dag.

– Jeg holdt pusten omtrent til de kom på land, sier han.

Elgkua og kalvene spaserte rett mot Åsmund Abrahamsen. Foto: Åsmund Abrahamsen

En gang i livet

Kalvene var tydelig slitne av alle svømmetakene i den dype elva. Tilbake sto en skjelven, men fattet fisker.

– Dette er en opplevelse jeg ikke har behov for å oppleve igjen. Jeg har det på film, så jeg trenger ikke opplevelsen i reprise, erkjenner han.

– Jeg har temmet mange storlaks, men denne opplevelsen var utenom det vanlige. Det var vel så mye spenning som å få i land en laks. Dette skjer bare en gang i livet.

Som laksefisker i Altaelva har han hatt mange fine og spesielle opplevelser. Men det er ikke alltid det er så lett å bli trodd. Som da en tre kilos laks plutselig bare hoppet opp i elvebåten hans. Eller da en fugl bet seg fast i flua.

Derfor er han glad han filmet nettopp denne hendelsen.

– Dette topper det meste. Heldigvis blir den ikke nå bare betraktet som en fiskeskrøne, humrer Abrahamsen.

Videoen har han lastet opp på Facebook. Den har blitt sett over 50.000 ganger, og fått 350 delinger.